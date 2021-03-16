Зараз не варто йти в Карпати. Рятувальники попередили про небезпеку

У горах Карпат вітряна та сніжна погода

Туристам радять утриматися від походів у гори

На горі Піп Іван Чорногірський 16 березня спостерігається хуртовина, швидкість вітру сягає 10 м/с, температура повітря опустилась до -8°С. Про це йдеться в повідомленні рятувальників.

Окрім того, у горах обмежена видимість до 40 метрів.

Керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста на горі Піп Іван Василь Фіцак повідомляє, що вітряна, сніжна та морозна погода зберігатиметься в Карпатах у найближчі дні й рекомендує туристам утриматись від походів у гори.

Також Фіцак розмістив відео потужної снігової лавини у Татрах, щоб показати небезпеку цієї природної стихії:

За даними синоптиків, 16 березня на Прикарпатті слід очікувати опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На високогір’ї Івано-Франківської області у зв’язку із хуртовинами зберігається третій рівень лавинної небезпеки.

За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

У вівторок, 16 березня, західна та південна частини України перебуватимуть під впливом циклону Marius. Циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади – переважно дощ, у західних областях із мокрим снігом.