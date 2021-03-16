  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зараз не варто йти в Карпати. Рятувальники попередили про небезпеку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У горах Карпат вітряна та сніжна погода - Зараз не варто йти в Карпати. Рятувальники попередили про небезпеку
    У горах Карпат вітряна та сніжна погода
    Фото: Василь Фіцак/Facebook

    Туристам радять утриматися від походів у гори

    На горі Піп Іван Чорногірський 16 березня спостерігається хуртовина, швидкість вітру сягає 10 м/с, температура повітря опустилась до -8°С. Про це йдеться в повідомленні рятувальників.

    Окрім того, у горах обмежена видимість до 40 метрів.

    Керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста на горі Піп Іван Василь Фіцак повідомляє, що вітряна, сніжна та морозна погода зберігатиметься в Карпатах у найближчі дні й рекомендує туристам утриматись від походів у гори.

    Також Фіцак розмістив відео потужної снігової лавини у Татрах, щоб показати небезпеку цієї природної стихії:

    За даними синоптиків, 16 березня на Прикарпатті слід очікувати опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На високогір’ї Івано-Франківської області у зв’язку із хуртовинами зберігається третій рівень лавинної небезпеки.

    За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

    У вівторок, 16 березня, західна та південна частини України перебуватимуть під впливом циклону Marius. Циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади – переважно дощ, у західних областях із мокрим снігом.

    Теги: прогноз погоди Закарпаття повітря небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies