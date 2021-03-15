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    Одещину накриють дощі: синоптики дали прогноз погоди на початок тижня

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    Місцями дощ буде значним - Одещину накриють дощі: синоптики дали прогноз погоди на початок тижня
    Місцями дощ буде значним
    фото: з відкритих джерел

    На автошляхах області видимість під час опадів передбачається 1-2 кілометри

    Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про значний дощ в Одесі та області завтра, 16 березня

    Про це повідомляє Depo.Одеса.

    Так, від 20:00 15 березня до 20:00 16 березня в Одесі буде хмарно. Невеликий дощ почнеться вночі, на ранок посилиться й триватиме увесь день. Вітер переважатиме південно-східний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вночі в Одесі стоятиме 2-4°C тепла, а вдень 7-9°C тепла.

    Водночас в області теж весь день буде хмарно й дощитиме. Місцями дощ буде значним. Південно-східний вітер пануватиме в регіоні зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура вночі опуститься до 1-6°C тепла, а вдень слід очікувати 7-12°C тепла. На автошляхах області видимість під час опадів передбачається 1-2 кілометри.

    Нагадаємо, Україну засипле снігом: синоптики дали несподіваний прогноз на початок тижня. 16 березня, стане трохи прохолодніше – від +2 до +9 вдень і від -1 до +3 вночі. Сніг з дощем припиниться в більшості західних областей, але охопить деякі центральні, північні і південні області.

    Теги: прогноз погоди Одещина дощ
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