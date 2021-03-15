Одещину накриють дощі: синоптики дали прогноз погоди на початок тижня

На автошляхах області видимість під час опадів передбачається 1-2 кілометри

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про значний дощ в Одесі та області завтра, 16 березня

Про це повідомляє Depo.Одеса.

Так, від 20:00 15 березня до 20:00 16 березня в Одесі буде хмарно. Невеликий дощ почнеться вночі, на ранок посилиться й триватиме увесь день. Вітер переважатиме південно-східний, зі швидкістю 7- 12 метрів за секунду. Вночі в Одесі стоятиме 2- 4°C тепла, а вдень 7- 9°C тепла.

Водночас в області теж весь день буде хмарно й дощитиме. Місцями дощ буде значним. Південно-східний вітер пануватиме в регіоні зі швидкістю 7- 12 метрів за секунду. Температура вночі опуститься до 1- 6°C тепла, а вдень слід очікувати 7- 12°C тепла. На автошляхах області видимість під час опадів передбачається 1- 2 кілометри .

Нагадаємо, Україну засипле снігом: синоптики дали несподіваний прогноз на початок тижня. 16 березня, стане трохи прохолодніше – від +2 до +9 вдень і від -1 до +3 вночі. Сніг з дощем припиниться в більшості західних областей, але охопить деякі центральні, північні і південні області.