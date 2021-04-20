Ситуація стабілізувалась. Коли Київ може пом’якшити карантин

Під час локдауну громадський транспорт Києва працює з обмеженнями

Рішення ухвалюватиметься в залежності від епідеміологічної ситуації у столиці

Наприкінці цього тижня столична влада вирішуватиме, що далі буде з карантином, та ухвалюватиме рішення про обмеження на великодні свята. Про це повідомив сайту «Сьогодні» перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Після детального аналізу ситуації з коронавірусом у Києві стане відомо, чи вийде місто з «червоної зони» карантину після 10 травня.

«Ситуація у Києві трохи поліпшилася, стабілізувалася, але все залежатиме від того, якою буде епідеміологічна ситуація цієї п'ятниці і понеділка. Після цього прийматимуться відповідні рішення. У тому числі і щодо того, у якій за кольором зоні карантину перебуватиме місто», – сказав Поворозник.

Як повідомлялося, за минулу добу, 19 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 892 людей. Від ускладнень хвороби померли 36 людей.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

На Великодні свята у Києві будуть запроваджені додаткові протиепідеміологічні заходи.

МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

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