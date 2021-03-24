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    Кіпр відкривається для українських туристів: названо дату

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    Українські туристи знову прилетіти на Кіпр - Кіпр відкривається для українських туристів: названо дату
    Українські туристи знову прилетіти на Кіпр
    Фото з відкритих джерел

    Туристи з негативним тестом на коронавірус зможуть перебувати на Кіпрі без карантину

    Кіпр відкриває свої кордони для туристів із України, починаючи з 1 квітня 2021 року.

    Про це повідомляє представництво Міністерства туризму Кіпру в Україні.

    «Кіпр відкриває свої кордони для всіх відвідувачів з України, вживаючи всіх необхідних заходів для забезпечення можливості подорожуючим насолоджуватись відпочинком у безпеці та безтурботності», – йдеться в повідомленні.

    Всім подорожуючим, які пройшли тестування на коронавірус і отримали негативний результат, буде гарантовано перебування без карантину.

    Діти до 12 років звільнені від проходження тестування, а діти віком від 12 до 18 років матимуть проходити тестування згідно із чинним протоколом, пояснили у представництві Мінтуризму Кіпру.

    Раніше повідомлялося про те, що уряд Кіпру ухвалив рішення дозволити туристам, які вакцинувалися від коронавірусу, в'їжджати на територію країни без негативного ПЛР-тесту. Однак у лютому ці правила було переглянуто.

    З березня Кіпр відніс Україну до сірої зони. Це означало, що громадянам України заборонено перетинати кордон Кіпру, окрім деяких категорій населення.

    Дозвіл на в’їзд мали:

    • подружжя громадян Кіпру;
    • їх неповнолітні діти;
    • резиденти Кіпру;
    • громадяни, яким дозволено в’їзд за Віденською конвенцією;
    • особи, що мають спеціальний дозвіл на в’їзд від уряду Кіпру.

    Крім того, навіть ті, хто зможе в'їхати на острів з країн сірої зони, повинен пройти тривалу самоізоляцію і двічі здати тест.

    Теги: туризм Україна карантин Кіпр кордон коронавірус
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