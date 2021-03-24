Кіпр відкривається для українських туристів: названо дату

Українські туристи знову прилетіти на Кіпр

Туристи з негативним тестом на коронавірус зможуть перебувати на Кіпрі без карантину

Кіпр відкриває свої кордони для туристів із України, починаючи з 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє представництво Міністерства туризму Кіпру в Україні.

«Кіпр відкриває свої кордони для всіх відвідувачів з України, вживаючи всіх необхідних заходів для забезпечення можливості подорожуючим насолоджуватись відпочинком у безпеці та безтурботності», – йдеться в повідомленні.

Всім подорожуючим, які пройшли тестування на коронавірус і отримали негативний результат, буде гарантовано перебування без карантину.

Діти до 12 років звільнені від проходження тестування, а діти віком від 12 до 18 років матимуть проходити тестування згідно із чинним протоколом, пояснили у представництві Мінтуризму Кіпру.

Раніше повідомлялося про те, що уряд Кіпру ухвалив рішення дозволити туристам, які вакцинувалися від коронавірусу, в'їжджати на територію країни без негативного ПЛР-тесту. Однак у лютому ці правила було переглянуто.

З березня Кіпр відніс Україну до сірої зони . Це означало, що громадянам України заборонено перетинати кордон Кіпру, окрім деяких категорій населення.

Дозвіл на в’їзд мали:

подружжя громадян Кіпру;

їх неповнолітні діти;

резиденти Кіпру;

громадяни, яким дозволено в’їзд за Віденською конвенцією;

особи, що мають спеціальний дозвіл на в’їзд від уряду Кіпру.