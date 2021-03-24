Кіпр відкривається для українських туристів: названо дату
Туристи з негативним тестом на коронавірус зможуть перебувати на Кіпрі без карантину
Кіпр відкриває свої кордони для туристів із України, починаючи з 1 квітня 2021 року.
Про це повідомляє представництво Міністерства туризму Кіпру в Україні.
«Кіпр відкриває свої кордони для всіх відвідувачів з України, вживаючи всіх необхідних заходів для забезпечення можливості подорожуючим насолоджуватись відпочинком у безпеці та безтурботності», – йдеться в повідомленні.
Всім подорожуючим, які пройшли тестування на коронавірус і отримали негативний результат, буде гарантовано перебування без карантину.
Діти до 12 років звільнені від проходження тестування, а діти віком від 12 до 18 років матимуть проходити тестування згідно із чинним протоколом, пояснили у представництві Мінтуризму Кіпру.
Раніше повідомлялося про те, що уряд Кіпру ухвалив рішення дозволити туристам, які вакцинувалися від коронавірусу, в'їжджати на територію країни без негативного ПЛР-тесту. Однак у лютому ці правила було переглянуто.
Дозвіл на в’їзд мали:
- подружжя громадян Кіпру;
- їх неповнолітні діти;
- резиденти Кіпру;
- громадяни, яким дозволено в’їзд за Віденською конвенцією;
- особи, що мають спеціальний дозвіл на в’їзд від уряду Кіпру.
Крім того, навіть ті, хто зможе в'їхати на острів з країн сірої зони, повинен пройти тривалу самоізоляцію і двічі здати тест.