Чорновол розповіла про Венедіктову і «подарований» офіс зі справи Добкіна



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Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол

Ексдепутатка стверджує, що керівниця ДБР Венедіктова «купила лише санвузол у власному офісі, а ще, як мінімум, 100 кв.м їй було подаровано»

В руках очільниці ДБР Ірини Венедіктової зараз сконцентроване майже все слідство країни. Разом з тим, вона дуже вразлива, несамостійна та контрольована, як кожен посадовець, на якого є задокументований компромат. А у Венедіктової він задокументований в декларації. Про це повідомила колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол у своєму «Фейсбук».

«Там вказано, що в 2015 році вона придбала офіс (за адресою: місто Харків, вулиця Культури 22 В) за ціною 821 тисячу грн. (тобто 260 доларів за кв. м за курсом того року).

Разом з тим, якщо подивитися сайти продажу квартир в цьому будинку, а ціни в доларах неістотно змінилися з 2015 року, ціна за кв. м. зараз там стартує від 1.5 тисячі доларів. Квартири тут дорогі, бо будинок сучасний, а місце має свої принади – знаходиться біля парку Горького та біля метро. І навіть, коли будинок лише закладався в 2010 році, квадратний метр в ньому коштував 900 доларів, на «піку» під час Майдану - три тисячі доларів, на «дні» – тисяча з хвостиком. А у Венедіктової своя ціна – 260 доларів. Так не буває… без корупції. Навіть, якщо Венедіктова заплатила гроші тоді, коли будинок почав будуватися, за курсом «вісім», то однаково заплатила вкрай мало. Тим паче, що Венедіктова купувала офісне приміщення з окремим входом на першому поверсі, що, очевидно, здорожчувало квадратні метри. І, насправді, комерційна нерухомість коштує на 20% дорожче.

Отже, що ми маємо? Венедіктова купила лише санвузол у власному офісі, а ще, як мінімум, 100 кв.м їй було подаровано. За що? Ким?», - пише ексдепутатка.

Як з’ясувалося, купувала Венедіктова нерухомість у ЖБК «Авантаж», власник якого – Денисенко Анатолій.

«Це політик-забудовник! Харківський мажоритарник. Позафракційний 8-му скликанні і знаний як людина Кернеса. У 7 скликанні був у фракції «Партії Регіонів» в групі… Курченка. Проходить зараз по одній справі разом з Добкіним, адже привабливу земельну ділянку біля Парку Горького під будівництво ЖБК «Авантаж» Анатолію Денисенку Добкін, будучи міським головою, виділив безкоштовно, як і інші земельні ділянки. Тобто, «подарував» 220 млн.грн.

За фактами саме цих аукціонів небаченої щедрості від Добкіна на користь Денисенка після Майдану була порушена кримінальна справа, а в 2017 році ВР зняла з Добкіна недоторканість і він постав перед судом. З приходом «зелених» жодного судового засідання не відбулося – 11 разів суд відкладався через… неявку адвокатів. Одним з адвокатів на тому процесі був Олександр Качур – депутат «Слуги народу», нинішній губернатор Харківської області від Зеленського», - повідомила Чорновол.

Вона зазначила, що участь Анатолія Денисенка в тій «схемі Добкіна» ще розслідується. І що цікаво – ця справа передана в ДБР «під кураторство Венедіктової, якій Денисенко подарував офіс, який був побудований на землі, яку Денисенку подарував Добкін».

«Не знаю, чим розплачувалася Венедіктова. Але знайшла, чим Денисенко розплачувався перед владою «ригів». Він виплачував «благодійні» зарплати деяким працівникам Адміністрації президента Януковича. А саме, Анатолій Денисенко разом з помічником народного депутата Андрія Клюєва, Володимиром Бутко, а також керівником Торгово-промислової палати Геннадієм Чижиковим (увага, це багаторічний шеф Венедиктової) заснували та фінансували такий собі Міжнародний благодійний фонд «Фонд економічних реформ». Денисенко навіть очолював його філіал в Харкові.

Цей фонд став знаменитий тим, що з його рахунків виплачувалася зарплата «реформаторам» та «антикорупціонерам» Адміністрації президента України Януковича, які, нагадаю, працювали тоді плече до плеча з такими «реформаторами» та «антикорупціонерами», як Портнов, Льовочкін, Каськів та Богдан. Конкретно цим благодійним фондом платилися зарплати працівникам «Центру реформ» в АП Януковича, який очолював Олександр Данилюк.

Нагадаю, донедавна Данилюк був секретарем РНБО – одним з головних стовпів новообраного Президента Зеленського, аж поки не образився, що його не призначили прем’єром і не пішов геть. Але його люди лишилися…», - розповідає далі Чорновол

Вона пояснила, що має на увазі «праву руку» Данилюка – Юрія Буцу, що також «отримував фінансування через благодійний фонд, який наповнював Денисенко в Адміністрації президента Януковича».

Зазначимо, що наразі Юрій Буца - уповноважений з питань управління державним боргом.

«Нагадаю, це його тема – нинішній розпродаж суперрентабельних (з 30% -40% підйому) облігації державного боргу України невідомо кому на мільярди доларів та погашення «облігацій Януковича». Але це інша тема, яку ще чекають голосні кримінальні розслідування, після того, як «зеленим» прийде гаплик.



Я тут прошу звернути увагу на інше: бос Венедіктової в Торгово-промисловій палаті Чижиков та благодійник, що подарував їй офіс – Анатолій Денисенко були разом батьками одного благодійного фонду, який фінансував дрібненьких слуг в Адміністрації президента Януковича, які зараз є кадровим резервом нової влади. Так що все пов’язано. Немає ніяких нових облич. Яке нове обличчя у Венедіктової, якщо у неї рильце в крихтах зі справи Добкіна?

Та ні, вона/вони - яскравий приклад спадкоємності влади. При чому тієї, що орієнтується на Москву. Дрібні слуги, що крутилися навколо посіпак Януковича, зараз очолили країну. І ми ще переконаємось, що це найгірший варіант кадрового відбору у владу з усіх можливих. Бо такі не здатні ані керувати, ані нести відповідальність, ані не красти. Зате відрізняються аморальністю, цинічністю та жорстокістю. І хиляться в сторону Москви», - резюмувала колишня депутатка і журналістка Тетяна Чорновол.