Тетяна Чорновол потребує операції після нападу в ДБР (документи)



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У Тетяни Чорновол – розрив хрестоподібних зв’язок, невдовзі має відбутися операція, а після того – тривала реабілітація

Чорновол зазначила, що після МРТ стало зрозуміло, що у неї повністю відірвана передня хрестова зв’язка

Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол продемонстрвала свій діагноз після нападу спецназу ДБР, бо пішли інсинуації, що вона нібито все вигадала. Про це вона написала у Facebook і додала відповідні документи з лікарні.

«Отже, після МРТ стало зрозуміло, що у мене повністю відірвана передня хрестова зв’язка. Тобто, нога «гуляє» в коліні. Це можна побачити на світлині МРТ, яку я докладаю. На ній чітко видно задню хрестоподібну зв’язку (вона темна, поєднує стегнову і гомілкову кістку), а ось від передньої видно лише шматки. В висновку МРТ це називається «субтотальний розрив передньої хрестоподібної зв’язки».

Чорновол уточнила, що без цієї зв’язки нога, як кажуть спеціалісти, «не стабільна».

«Шкандибати буду, а ось туфлі з підборами, походи гори, які я люблю понад усе, коні, лижі, моноколесо – скасовуються. Крім того, без зв’язки з часом руйнується суглоб…», - пояснила вона.

Ексдепутатка розповіла, що її потрібна операція після того, як загоїться інша надірвана зв’язка. Причому, ту зв’язку, яку порвали, вже не зшити – хрестоподібні зв’язки на це не годяться. «Нову зв’язку треба буде змоделювати з жил, що витягнуть з моєї гомілки та вкрутять в кістку спеціальними шурупами… На все про все – півроку», - зазначила Чорновол.

Тетяна Чорновол нагадала, що ногу їй скрутили, щоб вона не змогла задати питання на брифінгу заступника керівника ДБР Олександра Бабікова – відомого адвоката Януковича... «Зробили це бійці спецназу ДБР. Причому, спочатку вони мене виштовхали в коридор подалі від камер, а там скрутили праву ногу бойовим прийомом аналогічним до того, як скручують шию», - додала вона.

«Навіть якби мене затримували і арештовували (а мене не затримували і не арештовували), спецназівці не мали права проти мене беззбройної і беззахисної, однієї проти п’ятьох, вчиняти насилля, завдавати мені тілесних ушкоджень середньої тяжкості. А тим паче, вони не мали права на мені відпрацьовувати бойові травматичні прийоми», - написала Чорновол.

До речі,як зазначила ексдепутатка, в ККУ ті насильницькі дії проти неї потрапляють під ряд статей: ст.127 – катування та ст. 365 – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

«Оскільки у мене ушкодження середнього ступеню тяжкості, завдані умисне групою осіб на замовлення їх керівника Бабікова, Кримінальний кодекс передбачає за це серйозні строки для всіх – аж до 10 років», - резюмувала Тетяна Чорновол.

Раніше повідомлялося, що 28 січня під час брифінгу невідомі в чорній уніформі виштовхали з приміщення і застосували силу проти активістки і народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол, а також народного депутата 9-го скликання Марії Іонової.

Як повідомлялось, слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливого порушення колишнім депутатом Верховної Ради Тетяною Чорновол (Народний фронт) громадського порядку після того, як вона проникла через паркан на брифінг в ДБР.

«Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення народним депутатом VIII скликання громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, пов’язаного з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії зазначеної особи (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.