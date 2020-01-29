Чорновол: Спецназ ДБР зумисне скрутив мені ногу силовим прийомом (фото)



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ДБР показало відео, як ексдепутат Тетяна Чорновол через паркан з колючим дротом потрапила на територію відомства

У застосуванні сили депутатка звинуватила Андрія Калашнікова, який, за її словами, особисто керував нападом

Спецназ ДБР зумисне скрутив ногу колишній депутатці Верховної Ради Тетяні Чорновол силовим прийомом, подібним на той, яким скручують шию. Про це вона написала у Facebook і додала висновок МРТ з невтішним діагнозом.

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«Ось висновок МРТ для розуміння, наскільки все серйозно. І додаю фото особи, що цим керувала особисто: з «азовською» бородою на першому плані - Калашніков Андрій Сергійович», - написала депутатка.

Фото: facebook.com / Тетяна Чорновол

Раніше повідомлялося, що 28 січня під час брифінгу невідомі в чорній уніформі виштовхали з приміщення і застосували силу проти активістки і народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол, а також народного депутата 9-го скликання Марії Іонової.

Як повідомлялось, слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливого порушення колишнім депутатом Верховної Ради Тетяною Чорновол (Народний фронт) громадського порядку після того, як вона проникла через паркан на брифінг в ДБР.

«Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення народним депутатом VIII скликання громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, пов’язаного з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії зазначеної особи (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.