  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ірина Геращенко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Ексдепутатку та журналістку Чорновол в ДБР побили тітушки часів Януковича

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Ексдепутатку та журналістку Чорновол в ДБР побили тітушки часів Януковича

    Чому, коли «ЄС» захищає пам‘ять про Майдан, інші партії Майдану мовчать. Люди, що з нами?

    Сьогодні Тетяна Чорновол - не лише ексдепутатка 8 скликання, не просто активна учасниця Революції Гідності і одна з перших жертв режиму Януковича. Нагадаю, Таня повернулася в професію, й займається журналістськими розслідуваннями. Їй безпідставно відмовили в акредитації на брифінг адвоката Януковича в ДБР.

    Після відмови в акредитації спосіб її потрапляння на брифінг, дійсно, на мою думку, неоднозначний і сумнівний. Але не більш сумнівний, аніж призначення на посаду в.о. ДБР пані Венедиктовоі, яку поставили туди виключно за лояльність, й всупереч рішенням Конституційного Суду.

    Таня залізла в ДБР через паркан, як колись в Межигір‘я, а Венедиктову в Бюро перекинула через паркан закону і Конституції Банкова. І вже сама Венедиктова протягла незаконний конкурс, аби перекинути через паркан закону і Конституції на ключові посади потрібних їй людей.

    Адвоката Януковича, який виявився ще й бізнес-партнером її родини, а також інших своїх родичів. На брифінгу невідомі люди в камуфляжі, тітушки часів Януковича, винесли Таню, як в часи Януковича, з зали, за те, що вона фільмувала брехню адвоката Януковича. Її били по ногах, в Тетяни розірвані зв’язки і вона потребує операції. Також ці невідомі викручувати руки депутатці Mariya Ionova, яка пробувала зупинити безчинство.

    Кажуть, адвокат Януковича злякався, що Таня жбурне в нього телефон. Колись Янукович втратив свідомість від яйця. А Таня безстрашна. Вона захищала і захищатиме країну і пам‘ять про Майдан.
    В ДБР зайшли реваншисти і антимайданівці, це очевидно. Їх консультують антимайданівці і реваншисти. Але чому, коли «ЄС» захищає пам‘ять про Майдан, інші партії Майдану мовчать. Люди, що з нами?

    Р.S. Весь цей бардак не знімає питання перешкоджання депутатській діяльності з боку керівництва ДБР 25 січня, коли ми безрезультатно вимагали зустрічі з пані Венедиктовою. Й за це порушення закону керівництво ДБР має відповідати

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Віктор Янукович Державне бюро розслідувань Тетяна Чорновол Ірина Венедіктова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Згурець
    Сергій Згурець

    Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ