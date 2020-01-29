Ексдепутатку та журналістку Чорновол в ДБР побили тітушки часів Януковича

Ірина Геращенко Народний депутат України

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чому, коли «ЄС» захищає пам‘ять про Майдан, інші партії Майдану мовчать. Люди, що з нами?

Сьогодні Тетяна Чорновол - не лише ексдепутатка 8 скликання, не просто активна учасниця Революції Гідності і одна з перших жертв режиму Януковича. Нагадаю, Таня повернулася в професію, й займається журналістськими розслідуваннями. Їй безпідставно відмовили в акредитації на брифінг адвоката Януковича в ДБР.

Після відмови в акредитації спосіб її потрапляння на брифінг, дійсно, на мою думку, неоднозначний і сумнівний. Але не більш сумнівний, аніж призначення на посаду в.о. ДБР пані Венедиктовоі, яку поставили туди виключно за лояльність, й всупереч рішенням Конституційного Суду.

Таня залізла в ДБР через паркан, як колись в Межигір‘я, а Венедиктову в Бюро перекинула через паркан закону і Конституції Банкова. І вже сама Венедиктова протягла незаконний конкурс, аби перекинути через паркан закону і Конституції на ключові посади потрібних їй людей.

Адвоката Януковича, який виявився ще й бізнес-партнером її родини, а також інших своїх родичів. На брифінгу невідомі люди в камуфляжі, тітушки часів Януковича, винесли Таню, як в часи Януковича, з зали, за те, що вона фільмувала брехню адвоката Януковича. Її били по ногах, в Тетяни розірвані зв’язки і вона потребує операції. Також ці невідомі викручувати руки депутатці Mariya Ionova, яка пробувала зупинити безчинство.

Кажуть, адвокат Януковича злякався, що Таня жбурне в нього телефон. Колись Янукович втратив свідомість від яйця. А Таня безстрашна. Вона захищала і захищатиме країну і пам‘ять про Майдан.

В ДБР зайшли реваншисти і антимайданівці, це очевидно. Їх консультують антимайданівці і реваншисти. Але чому, коли «ЄС» захищає пам‘ять про Майдан, інші партії Майдану мовчать. Люди, що з нами?

Р.S. Весь цей бардак не знімає питання перешкоджання депутатській діяльності з боку керівництва ДБР 25 січня, коли ми безрезультатно вимагали зустрічі з пані Венедиктовою. Й за це порушення закону керівництво ДБР має відповідати

Джерело: блог Ірини Геращенко

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