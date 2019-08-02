Чорновол розповіла скандальні подробиці кар'єри кандидата у прем'єри Гончарука



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Олексій Гончарук працює заступником глави Офісу президента

Ексміністр екології Ігор Шевченко пропонував Гончарука на посаду керівника Держгеонадр України

Народний депутат Тетяна Чорновол у ток-шоу на телеканалі «Прямий» розповіла скандальні подробиці кар'єри заступника Керівника Офісу президента України Зеленського Олексія Гончарука.

За її словами, у 2015 році коли формували уряд, за квотою «Батьківщини» була подана кандидатура Ігоря Шевченка на посаду міністра екології. Пізніше виявилося, що це була на 100% людина олігарха та екс-депутата Олександра Онищенка (Раджаба Кадирова), який став символом корупції в Україні і лише податків не заплатив понад три мільйони, поки з нього не зняли недоторканність і не повернули ці кошти. А Онищенко втік за кордон.

Як виявилось пізніше, Олексій Гончарук працював з Ігорем Шевченком, що є в його офіційній біографії.

Чорновіл розповіла, що Шевченко пропонував Гончарука на посаду керівника Держгеонадр України - найбільш корупційний орган в структурі Мінекології, яке очолював Шевченко - людина найбільш затятого корупціонера.

Як радник Шевченка Гончарук свого часу пропонував віддати Чорноморський шельф кіпрським структурам без будь-якого аукціону.

Раніше повідомлялося, що найбільш ймовірний кандидат на пост прем'єрміністра - заступник голови Офісу президента, 35-річний Олексій Гончарук.

Як відомо, 25 червня Зеленський звільнив усе керівництво Адміністрації президента та зробив їх керманичами Офісу.

Раніше стало відомо, що новопризначений заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук відповідатиме за блок економічного розвитку та продовження реформ.

28 травня президент Зеленський призначив юриста Олексія Гончарука заступником глави АП.