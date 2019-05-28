Зеленський призначив заступником глави Адміністрації президента Гончарука



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Новопризначений глава Адміністрації президента Олексій Гончарук Фото: УНІАН

Олексій Гончарук - юрист, адвокат, представник партії «Сила людей». Керівник організації «Офіс ефективного регулювання»

Президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави своєї адміністрації керівника «Офісу ефективного регулювання» Олексія Гончарука. Про це йдеться на сайті президента.

«Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником глави Адміністрації президента України», - йдеться в указі глави держави №328/2019 від 28 травня.

Гончарук - юрист, адвокат, представник партії «Сила людей». Керівник організації «Офіс ефективного регулювання».

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Зазначимо, що Богдан не може займати державні посади за законом про люстрацію, бо раніше обіймав різні посади в уряді Миколи Азарова.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.