Новопризначений заступник глави АП розповів, чим займатиметься



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Заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Гончарук відповідатиме за блок економічного розвитку та продовження реформ: захищатимемо все правильне і здорове, що «народилось» в Україні за чотири роки

Новопризначений заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук відповідатиме за блок економічного розвитку та продовження реформ. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, коментуючи призначення на цю посаду.

«У команді відповідатиму за блок економічного розвитку та продовження реформ. Захищатимемо все правильне і здорове, що «народилось» в Україні за чотири роки», - повідомив він.

Гончарук додав, що мріє аби через три роки Україна увійшла в ТОП-10 рейтингу World Bank Doing Business. «І зроблю все від мене залежне, щоб це відбулось. Тепер країна змінюватиметься ще швидше», - наголосив він.

Заступник глави АП підкреслив, що у нього немає навіть тіні сумнівів щодо проукраїнськості позицій команди президента.

Як повідомлялось, у вівторок, 28 травня, президент України Володимир Зеленський призначив юриста Олексія Гончарука заступником глави АП.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив заступником глави АП заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль.

Пізніше стало відомо, що Зеркаль відмовилась від посади заступника голови Адміністрації.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Зазначимо, що Богдан не може займати державні посади за законом про люстрацію, бо раніше обіймав різні посади в уряді Миколи Азарова.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.