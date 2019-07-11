Чорновол запропонувала Зеленському обміняти її на моряків і Сенцова



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Тетяна Чорновол заявила, що готова зайняти місце Сенцова у російській в'язниці

Раніше Зеленський висловив ідею поміняти колишніх політиків на військовополонених

Кандидат в народні депутати зі списку партії «Європейська солідарність» Тетяна Чорновол в ефірі телеканалу Еспресо звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом обміняти її на військовополонених українських моряків та Олега Сенцова.

«Якщо ти говориш, що треба поміняти полонених - міняй! Я готова. Я думаю, що за мене багато дадуть. Полонених моряків, Сенцова, він вже достатньо відсидів і я готова зайняти його місце. Роби щось», - заявила

«Проти мене навіть фейкова справа у «рашці» є», - додала депутатка на своїй сторінці у Фейсбук.

Раніше президент Зеленський у своєму виступі висловив ідею поміняти колишніх політиків на військовополонених. Слід нагадати, сьогодні президент заявив, що хоче люстрації усіх, хто керував країною з 2014 року.

Як відомо, сьогодні Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Як повідомили в Офісі президента України, ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків.

Напередодні Чорновол заявила що її політична сила ніколи не піде в коаліцію разом з «Опозиційним блоком» та партією «За життя» Медведчука. Вона також наголосила, що «ЗМІ Медведчука перекрутили її слова і брешуть» щодо такого варіанту коаліції.



