Чорновол про коаліцію з Медведчуком: Ніколи!



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Тетяна Чорновол ніколи не об'єднається з політсилою кума Путіна

Це Медведчук стояв за агресією РФ і смертю мого чоловіка на фронті, - заявила Чорновол

Кандидат в народні депутати зі списку партії «Європейська солідарність» Тетяна Чорновол заявила, що її політична сила ніколи не піде в коаліцію разом з «Опозиційним блоком» та партією «За життя» Медведчука. Вона також наголосила, що «ЗМІ Медведчука перекрутили її слова і брешуть» щодо такого варіанту коаліції.

«Ніколи! Це Медведчук стояв за агресією РФ і смертю мого чоловіка на фронті. Я вважаю, що особисто Медведчук - організатор деяких силових акцій проти майданівців, зокрема нападу на Дмитра Булатова. До речі, саме тому я була обрана для маніпуляцій. Тому що це особиста помста Медведчука - в часи Майдану я організувала акцію Автомайдану біля його маєтку, за що він публічно обіцяв помститися», - написала вона у своєму «Фейсбуці».

Вона вважає, що це саме й є помста кума Путіна. А технологія її проста: «Я людина, яка сприймає кожного співрозмовника, як гідну особистість. І не можу сприймати будь якого журналіста, як людину без честі, яку підіслали для того, щоб записати потрібні фрази вирвані з контексту. Отже повторюю - це обман, що я прогнозувала коаліцію Порошенка з Опоблоком», - заявила Чорновол.

«PS. Медведчуку – іду на Ви. Чекайте знову в «гості» у Пущі-Водиці», - додала вона.