  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Путін вперше поговорив з Зеленським

    • Розсилка
    Розмова відбулась за ініціативи Зеленського - Путін вперше поговорив з Зеленським
    Розмова відбулась за ініціативи Зеленського
    Фото: сайт Офісу президента

    Перша розмова між президентами України та Росії відбулась в телефонному режимі

    Президент Росії Володимир Путін провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-секретар президента РФ Дмитра Пєскова.

    Він розповів, що розмова відбулася за ініціативою Києва.

    В ході розмови президенти обговорили врегулювання обстановки на південному сході України і «роботу по поверненню утримуваних з обох сторін осіб», повідомляють в Кремлі.

    Читайте також

    Крім того, Путін та Зеленський обговорили можливість продовжити спілкування в нормандському форматі.

    Пізніше з’явилась заява пресслужби Офісу президента України щодо телефонної розмови лідерів держав.

    В ній повідомляється, що ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. «Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, перед цим Володимир Путін відреагував на пропозицію Володимира Зеленського зустрітися в Мінську разом з президентами США, Франції і прем'єром Британії. Але спочатку в Україні повинен сформуватись новий уряд після парламентських виборів, додав Путін.

    8 липня Зеленський під час звернення щодо телемосту «Надо поговорить» звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести переговори у Мінську, за участю президента США та глав Німеччиини, Франції та Великобританії.

    «Надо поговорить? Надо. Давайте», - сказав Зеленський, звертаючись до Путіна.

    Читайте також
    Путін Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ