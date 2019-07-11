Путін вперше поговорив з Зеленським



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Розмова відбулась за ініціативи Зеленського Фото: сайт Офісу президента

Перша розмова між президентами України та Росії відбулась в телефонному режимі

Президент Росії Володимир Путін провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-секретар президента РФ Дмитра Пєскова.

Він розповів, що розмова відбулася за ініціативою Києва.

В ході розмови президенти обговорили врегулювання обстановки на південному сході України і «роботу по поверненню утримуваних з обох сторін осіб», повідомляють в Кремлі.

Крім того, Путін та Зеленський обговорили можливість продовжити спілкування в нормандському форматі.

Пізніше з’явилась заява пресслужби Офісу президента України щодо телефонної розмови лідерів держав.

В ній повідомляється, що ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. «Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перед цим Володимир Путін відреагував на пропозицію Володимира Зеленського зустрітися в Мінську разом з президентами США, Франції і прем'єром Британії. Але спочатку в Україні повинен сформуватись новий уряд після парламентських виборів, додав Путін.

8 липня Зеленський під час звернення щодо телемосту «Надо поговорить» звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести переговори у Мінську, за участю президента США та глав Німеччиини, Франції та Великобританії.

«Надо поговорить? Надо. Давайте», - сказав Зеленський, звертаючись до Путіна.