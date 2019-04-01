Чотирьом полоненим українським морякам в РФ провели психіатричну експертизу



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Захоплені на Азові українські моряки пройшли психіатричну експертизу

Експертиза проходила за відсутності адвокатів

У Росії чотирьом українським військовополоненим морякам провели психіатричну експертизу. Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.

За його словами, сьогодні відбулися слідчі дії щодо військовополоненого Дениса Гриценка.

«Слідство ознайомило Дениса і його адвокатів з двома постановами про призначення експертизи бойових модулів на МБАК «Нікополь» і «Бердянськ». Захист заперечував проти призначення цієї експертизи, оскільки слідчий, який виніс постанову, що не індивідуалізував озброєння, яке передається експертам. Не вказав кількість і серійні номери предметів», - зазначив Полозов.

Він додав, що в ході слідчих дій було заявлено клопотання про долучення доповіді УВКПЛ ООН, згідно з якою всі 24 захоплені РФ українські моряки наділені статусом військовополонених і перебувають під захистом III Женевської конвенції. Полозов повідомив, що під час спілкування з Гриценком дізнався, що 26 березня «його, Михайла Власюка, Андрія Драча і В'ячеслава Зінченка вивозили в інститут Сербського для проведення психіатричної експертизи».

«Експертиза проходила за відсутності адвокатів (сьогодні слідство видало також постанову про відмову в задоволенні клопотання про присутність адвоката при проведенні експертизи)», - додав Полозов.

За його словами, в ході експертизи Гриценко «відповів на запитання експертів у рамках ст. 17 III Женевської конвенції, яка регламентує правила поведінки військовополоненого при провадженні допиту».

«Відповідати на запитання за фактичними обставинами Денис Гриценко відмовився», - наголосив адвокат.

«Розповів, що возили їх весь день, разом із Захарченком, Арашуковим та іншими знаменитими «постояльцями» Лефортово. На кілька годин завозили на збірку в «Бутирку» для пересадки в інший автозак. За словами Дениса, настрій в інших військовополонених у його четвірці гарний. Хлопці тримаються», - резюмував Полозов.

Нагадаємо, Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

Наприкінці березня суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків про продовження строків тримання під вартою.