Чубаров про вояж Путіна у Крим: злочинця тягне на місце злочину



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Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров

Путін 18 березня в окупованому Криму візьме участь в «урочистостях» до 5-ї річниці анексії

Відвідання президентом РФ Володимиром Путіним окупованого Криму 18 березня буде черговим підтвердженням аксіоми, що злочинця тягне на місце скоєного ним злочину.

Так прокоментував у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутата Рефат Чубаров намір Путіна відвідати анексований півострів.

«Завтра, 18 березня, Путін планує приїхати до Криму. Загальновідомо, що злочинця завжди тягне на місце скоєння ним злочину. Путін підтверджує цю аксіому із завидною завзятістю, знову і знову відвідуючи Крим, злочинно захоплений ним у лютому - березні 2014 року», - написав він.

Чубаров нагадав, що сам він ось уже 1716-ий день не може ступити на рідну кримську землю - на відміну від міжнародного злочинця, злодія і бандита Путіна.

«Путін метається як кат, який усвідомлює неминучість людської кари за скоєні ним злочини. Завтра, коли Путін, перебуваючи в Криму, буде шукати заспокоєння в середовищі своїх подільників по злочину і зображати «торжество з нагоди возз'єднання», в сотнях тисячах кримських сім'ях його ім'я вкотре буде піддано прокляттю», - наголосив Чубаров.

Він висловив переконання, що Путін опиниться на лаві підсудних Міжнародного трибуналу за свої злодіяння: російську окупацію Криму, що триває вже п'ять років, десятки викрадених і вбитих кримських татар, сотні незаконно позбавлених волі кримських татар і українців, цілеспрямоване знищення історичних пам'яток, витіснення корінного народу півострова - кримських татар і етнічних українців за межі Криму, мілітаризацію півострова, що супроводжується руйнуванням унікальних природних об'єктів і екологічним забрудненням території Криму, тощо.

«Звичайно, якщо він не встигне вчинити з собою так, як це зробив Гітлер, міжнародний злочинець та головний параноїк ХХ століття», - зауважив депутат.

За інформацією російських ЗМІ, Путін 18 березня в окупованому Криму візьме участь в «урочистостях» до 5-ї річниці анексії, а також у церемонії введення в експлуатацію Балаклавської ТЕС і в режимі відеоконференції – Таврійської ТЕС, побудованих із турбінами Siemens в обхід санкцій ЄС.

Як відомо, у ці дні минає п’ять років з часу подій, у результаті яких Росія захопила Крим. Активіст Меджлісу кримськотатарського народу Джелял Наріман розповів в інтерв’ю «Главкому», якими йому запам’яталися події п’ятирічної давнини, та так званий «референдум».

Нагадаємо, 13 березня до анексованого Криму прибула група французьких політиків. Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи французьких політиків до окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.

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