Чубайса помічено у Стамбулі, поки він намагався зняти гроші через банкомат

Раніше Чубайс пішов з посади і виїхав з Росії

У соцмережах з'явилося фото, на якому, ймовірно, російський політик Анатолій Чубайс намагається зняти гроші через банкомат в Стамбулі. Про це на своїй сторінці повідомив Леонід Швець.

«Зворушлива зустріч Чубайса зі стамбульським банкоматом», – говориться у пості.

Нагадаємо, спецпредставник президента-диктатора РФ з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс звільнився з поста і терміново виїхав з Росії.

Чубайс став найрейтинговішим чиновником, який розірвав зв'язки з Кремлем після вторгнення в Україну.

Антолій Чубайс був призначений спеціальним представником президента Росії в грудні 2020 року. До цього він очолював державну корпорацію «Руснано» дев'ять років. Після початку війни він публічно не робив однозначних антивоєнних заяв.

У Кремлі заявили, що Чубайс звільнився за власним бажанням. «А поїхав-не поїхав – це його особиста справа».