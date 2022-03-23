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    Чубайса помічено у Стамбулі, поки він намагався зняти гроші через банкомат

    Чубайса помічено у Стамбулі, поки він намагався зняти гроші через банкомат
    фото: facebook/Леонід Швець

    Раніше Чубайс пішов з посади і виїхав з Росії

    У соцмережах з'явилося фото, на якому, ймовірно, російський політик Анатолій Чубайс намагається зняти гроші через банкомат в Стамбулі. Про це на своїй сторінці повідомив Леонід Швець.

    «Зворушлива зустріч Чубайса зі стамбульським банкоматом», – говориться у пості.

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    Нагадаємо, спецпредставник президента-диктатора РФ з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс звільнився з поста і терміново виїхав з Росії.

    Чубайс став найрейтинговішим чиновником, який розірвав зв'язки з Кремлем після вторгнення в Україну.

    Антолій Чубайс був призначений спеціальним представником президента Росії в грудні 2020 року. До цього він очолював державну корпорацію «Руснано» дев'ять років. Після початку війни він публічно не робив однозначних антивоєнних заяв.

    У Кремлі заявили, що Чубайс звільнився за власним бажанням. «А поїхав-не поїхав – це його особиста справа».

    Теги: росія окупанти війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    Чубайса помічено у Стамбулі, поки він намагався зняти гроші через банкомат