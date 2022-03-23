Чубайс залишив пост спецпредставника Путіна і покинув Росію – Bloomberg

Свої дії Чубайс пояснив незгодою з війною в Україні.

Cпецпредставник президента-диктатора РФ з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс звільнився з поста і терміново виїхав з Росії. Про це з посиланням на двох співрозмовників повідомляє Bloomberg. Пізніше інформацію підтвердили російські ЗМІ.

Свої дії він пояснив незгодою з війною в Україні.

Агентство зазначає, що Чубайс став найрейтинговішим чиновником, який розірвав зв'язки з Кремлем після вторгнення в Україну.

Антолій Чубайс був призначений спеціальним представником президента Росії в грудні 2020 року. До цього він очолював державну корпорацію «Руснано» дев'ять років. Після початку війни він публічно не робив однозначних антивоєнних заяв.

Очевидно, Іскандери вже над санкціями не сміються. Чубайс був одним з ідеологів ліберальних реформ в Росії в 90-х роках.