У світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях

Росія намагається запропонувати якийсь варіант у сподіванні, що хтось із європейських країн на нього пристане

Після того, як стало відомо про плани РФ перевести оплату за газ для «недружніх країн» у російські рублі, ціни на газові ф’ючерси з поставкою у квітні злетіли на 18,9% відразу. Про це відомо з даних лондонської біржі ICE.

Так, котирування на головному європейському хабі TTF у Нідерландах злетіли відразу на 18,9% до 1374,69 долара за тисячу кубометрів газу.

Як пояснив у коментарі «Європейській правді» фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків, такий крок складно реалізувати на практиці, навіть якщо відкинути етичні питання.

Ймовірно, вважає він, РФ таким чином бачить для себе шпарину для обходу санкцій та утриманню курсу рубля в умовах заблокованих валютних резервів центробанку.

«Тобто Росія намагається запропонувати якийсь варіант у сподіванні, що хтось із європейських країн на нього пристане, і таким чином ослабити єдність Заходу», – резюмував аналітик.

Нагадаємо, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу на експорт у «недружні країни» на російські рублі.