Китай заступився за Росію в G20: Ніхто не має права її виганяти

Путін збирається на форум G20 в Індонезію: Захід думає, як його туди не пустити, а Китай підтримав Росію, протестуючи проти її виключення з групи

Представник Китаю виступив проти виключення Росії зі складу Великої двадцятки, бо це порушить єдність і співпрацю найпотужніших економік світу

Цього року в Індонезії має пройти самі країн G20, і одним із ключових питань майбутнього заходу є можлива участь у ньому президента Росії Володимира Путін. Про це пише видання Reuters.

Джерела видання повідомляють, що США обговорює із західними союзниками варіант із виключенням Росії із Великої двадцятки. Разом з тим, посол Росії в Індонезії Людмила Воробйова уже заявила, що Путін таки збирається прилетіти на саміт G20, який запланований на листопад 2022 року на курортному острові Балі. За словами пані посла, Велика двадцятка - це форум для обговорення економічних питань, а не «таких криз, як в Україні». Втім, остаточне рішення Путін, за словами Воробйової, ухвалить пізніше, зваживши на багато різних факторів – зокрема, на ситуацію із коронавірусом у світі.

Китай у свою чергу виступив на захист Росії як члена Великої двадцятки. Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив на брифінгу, що виключення Росії зі складу G20 є неможливим.

"Жоден член (Великої двадцятки – ред.) не має права позбавляти іншу країну членства в організації. G20 має впроваджувати реальну багатосторонність, зміцнювати єдність і співпрацю", – пояснив позицію Китайської народної республіки представник МЗС.

Він нагадав, що Велика двадцятка - це спільнота, яка повинна знайти відповіді на критичні питання сьогодення, такі як відновлення економіки після пандемії Covid-19.

Індонезія, яка нині головує у групі G20, ніяк не коментує ідею виключити із Великої двадцятки Росію.

Нагадаємо, раніше Польща запропонувала виключити Росію з групи країн G20. Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак навіть заявив, що отримав «позитивну відповідь».

За інформацією світових ЗМІ, ця «позитивна відповідь» нібито прозвучала з американського боку. Втім, офіційно Сполучені Штати ідею викинути Російську Федерацію із Великої двадцятки не коментували.