Чутки про фінансування команди Зеленського абсолютна брехня – пресслужба Ахметова



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Рінат Ахметов з 2012 року не веде політичну діяльність, а займається благодійністю і розвитком футбольного клубу «Шахтар»

Пресслужба погрожує позиватися до суду, якщо інформація у ЗМІ не буде відкорегована

Чутки, що поширилися у засобах масової інформації, про нібито фінансування Ринатом Ахметовим команди президента Володимира Зеленського або партії «Слуга Народу» є абсолютною брехнею. Про це йдеться в заяві пресслужби Ріната Ахметова.

«Поширена ЗМІ інформація про те, що Рінат Ахметов нібито «виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського та «Слуги народу» з посиланням на неназване джерело, є абсолютною брехнею», – йдеться в заяві пресслужби.

Зазначається, що подібного роду твердження завдають шкоди діловій репутації Ріната Ахметова.

«У разі, якщо ця інформація не буде відкоригована, ми залишаємо за собою право відстоювати свою правоту будь-якими дозволеними Законом методами, в тому числі в суді», – йдеться в заяві.

У пресслужбі нагадали, що з 2012 року Рінат Ахметов не веде політичну діяльність, а управління своїм бізнесом він передав менеджменту.

«Все, на чому він зосереджений – це благодійність і розвиток футбольного клубу «Шахтар». Тому будь-які спроби «прив'язати» Ріната Леонідовича до будь-яких політичних процесів не відповідають дійсності», – підкреслили в пресслужбі.

Як повідомила 23 вересня Українська правда з посиланням на одного з представників великого бізнесу, олігарх Рінат Ахметов щомісяця виділяє понад $2 млн на фінансування Офісу президента та партії Слуга народу.