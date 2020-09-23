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    Суспільство

    Зеленський вимагає закласти в держбюджет кошти на будівництво біолабораторії

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    У&nbsp;бюджеті мають бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де працюватимуть над розробкою вакцин найкращі вітчизняні науковці - Зеленський вимагає закласти в держбюджет кошти на будівництво біолабораторії
    У бюджеті мають бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де працюватимуть над розробкою вакцин найкращі вітчизняні науковці

    Біолабораторія працюватиме над розробкою вакцини від коронавірусу

    Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради з представниками уряду висловив вимогу, щоб в бюджеті були закладені гроші на створення біологічної лабораторії в Україні. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

    Зазначається, що біолабораторія працюватиме над розробкою вакцини від коронавірусу.

    «Президент наголосив, що в бюджеті мають бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де працюватимуть над розробкою вакцини від коронавірусу найкращі вітчизняні науковці», – йдеться у повідомленні.

    Також під час наради Зеленський обурився повільною закупівлею апаратів штучної вентиляції легень і витратою коштів виділених на боротьбу із коронавірусом.

    Нагадаємо, в Україні станом на 22 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.

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