Чим можуть закінчиться місцеві вибори для Зеленського
Ймовірні і несподівані наслідки місцевих виборів для президента
Якщо нинішній мер Києва Кличко зуміє впевнено перемогти на місцевих виборах, то він, як мер столиці, стане конкурентом президента Зеленського.
А спроби Офісу президента відібрати владу у переможця Кличка призведуть до того, що київський мер стане першим кандидатом в президенти на дострокових президентських виборах.
Більш того, якщо кілька сильних мерів міст-мільйонників впевнено переможуть на місцевих виборах висуванців Офісу президента Зеленського, пухких кандидатур «Слуги народу», то Україна сильно наблизиться до політичного сценарію дострокових президентських або парламентських виборів.
Бо місцеві політичні та економічно клани, які будуть авторами цих перемог будуть мати бажання швиденько конвертувати отриманий результат в більш вагомий політичний ресурс впливу на центральну владу.