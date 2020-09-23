  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Небоженко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чим можуть закінчиться місцеві вибори для Зеленського

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Президент Володимир Зеленський - Чим можуть закінчиться місцеві вибори для Зеленського
    Президент Володимир Зеленський

    Ймовірні і несподівані наслідки місцевих виборів для президента

    Якщо нинішній мер Києва Кличко зуміє впевнено перемогти на місцевих виборах, то він, як мер столиці, стане конкурентом президента Зеленського.

    А спроби Офісу президента відібрати владу у переможця Кличка призведуть до того, що київський мер стане першим кандидатом в президенти на дострокових президентських виборах.

    Більш того, якщо кілька сильних мерів міст-мільйонників впевнено переможуть на місцевих виборах висуванців Офісу президента Зеленського, пухких кандидатур «Слуги народу», то Україна сильно наблизиться до політичного сценарію дострокових президентських або парламентських виборів.

    Бо місцеві політичні та економічно клани, які будуть авторами цих перемог будуть мати бажання швиденько конвертувати отриманий результат в більш вагомий політичний ресурс впливу на центральну владу.

    Читайте також:
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    вибори мер Володимир Зеленський Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Іванов
    Сергій Іванов

    Журналіст

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Павло Ковтонюк
    Павло Ковтонюк

    Ексзаступник міністра охорони здоров'я України

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies