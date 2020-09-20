«Слуга народу» представила кандидатів у депутати Київради і свій план



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Фото пресслужба президента

Команду презентував президент України Зеленський

У неділю, 20 вересня, «Слуга народу» назвала кандидатів в депутати до Київради на місцевих виборах. Про це повідомляє «Апостроф».

Захід проходив у внутрішньому дворі червоного корпусу університету Шевченка, на з’їзді були присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, помічник президента України Сергій Шефір, глава Київського обласного осередку «Слуги народу» Микола Тищенко та кандидат на посаду міського голови Києва Ірина Верещук.

Так, за мандати в Київраді поборються кандидати від «Слуги народу»:

Євгенія Кулеба,

Михайло Присяжнюк,

Анна Маляр,

Георгій Зантарая,

Владислав Трубіцин,

Юрій Федорівка,

Віталій Селик,

Андрій Вітренко,

Олена Говорова,

Ксенія Семенова,

Олексій Кисельов,

Ігор Брагін.

«Ми презентуємо людей, які зможуть втілити зміни в життя в кращу сторону», – заявив Зеленський.

Представляючи кандидатів до Київради, Зеленський відзначив загрозливу ситуацію на дорогах столиці і висловив сподівання, що новим членам команди вдасться змінити ситуацію на краще.

Також на заході виступила кандидат на посаду міського голови Києва Ірина Верещук.

Як повідомляє «Слуга народу» в Facebook, Верещук представила план вирішення топ-10 проблем столиці.

В опублікованому плані вказані такі проблеми як розкрадання міського бюджету, затори, забруднення міста, занедбана «соціалка», неякісні житлово-комунальні послуги, проблеми громадського транспорту, недостатня інклюзивність міського простору, незаконні забудови, афери на ринку житла. Десятою проблемою Києва, на думку партії «Слуга народу», є мер міста Віталій Кличко.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Нагадаємо, мер Миколаєва Сенкевич проміняв «Самопоміч» на «Пропозицію».

Як повідомлялося, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.