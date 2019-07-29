Ціна виборів. Партії Порошенка і Тимошенко витратили на кампанію майже по 100 млн кожна



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Лідери партій «Європейська солідарність» і «Батьківщина» Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Колаж з відритих джерел

Найбільше грошей політсил «з’їла» реклама на телебаченні

На проведення позачергових виборів до Верховної Ради партії «Європейська солідарність» і «Батьківщина» витратили 99,49 млн грн і 87,21 млн грн, відповідно.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на остаточні фінансові звіти партій, оприлюднені 26 липня.

Зокрема, політсила експрезидента Петра Порошенка витратила 64,82 млн грн на використання засобів масової інформації. Найбільше на рекламі партії «ЄС» заробили канали «1+1» і «Україна» - 14,3 млн грн і 14,11 млн грн.

Дещо менші суми отримали СТБ – 6,68 млн грн, ICTV – 6,09 млн грн, «Прямий» - 5,76 млн грн.

Також 13,6 млн грн одержало харківське ТОВ «Мегаполіс інвест плюс» за розміщення друкованих агітаційних матеріалів.

Крім цього, «Європейська солідарність» на 19,51 млн грн замовила інших послуг, пов’язаних з передвиборною агітацією. Ще 5,89 млн грн спрямувала на виготовлення агітації і 9,25 млн грн - на інші витрати на передвиборну агітацію.

ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко витратила на ЗМІ 75,28 млн грн. Левові суми отримали канали «1+1», «Інтер» і «Україна» - 20,45 млн грн, 18,09 млн грн, 17,95 млн грн, відповідно.

Ще 8,96 млн грн партія перерахувала столичній рекламній агенції «РТМ-Україна» за зовнішню агітацію.

Крім цього, партія «Батьківщина» витратила 8,53 млн грн на інші послуги, пов’язані з передвиборною агітацією. Також 2,72 млн грн пішло на виготовлення агітаційних матеріалів.

Як повідомляв «Главком», лідер парламентських виборів партія «Слуга народу» витратила 114,6 млн грн. Найбільше пропрезидентська політсила заплатила 96 млн грн за присутність у засобах масової інформації. Найбільше на рекламі заробили телеканали «1+1» - 28 млн грн, «Україна» - 16,62 млн грн, «Інтер» - 16,29 млн грн, ТЕТ – 6,7 млн грн, СТБ – 6,49 млн грн, ICTV – 6,06 млн грн.

Ще 16,86 млн грн отримало столичне ТОВ «Зе медіа» за розміщення політичної реклами на білбордах.

Нагадаємо, що за результатами парламентських виборів 2019, у Верховній Раді IX скликання представники п’яти партій зможуть сформувати фракції. Партія Слуга народу провела найбільшу кількість депутатів – 254. Від Опозиційної платформи – За життя до парламенту пройшли 43 народних обранці. Представників від Батьківщини буде 26, а від Європейської солідарності – 25. Ще 20 нардепів проходять від партії Голос.

Варто наголосити, що усі партії, які навіть не пройшли до парламенту, але набрали понад 2% голосів, отримають від держави гроші – загалом 0,5 млрд. грн. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада ще VIII скликання.

Найбільше отримає переможець, партія «Слуга народу» - близько 225 млн грн. Далі за списком - сума зменшується. Але навіть аутсайдери виборів «Українська стратегія Гройсмана», «Свобода» і «Партія Шарія» – мають право на свої 11-12 млн грн. Як і не прохідні Опозиційний блок, «Сила і честь» та «Радикальна партія Олега Ляшка» - 17, 19 та 20 млн грн, відповідно.

«Голосу» та «Європейській Солідарності» суттєво накинуть за виконану гендерну квоту - співвідношення жінок і чоловіків - у виборчому списку - всього 62 та 74 млн грн.

Держкошти партії почнуть отримувати з 2020 року і так щороку, до наступних виборів.

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