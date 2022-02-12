Coca-Cola зміниться заради порятунку планети

Coca-Cola зобов'язалася до 2030 року наростити частку упаковки, що переробляється, до 25%

Виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola під тиском екологів вирішив змінитись заради порятунку планети від глобального потепління. Компанія, що вважається головним забруднювачем Землі пластиком, зобов'язалася до 2030 року наростити частку перероблюваної упаковки до 25 відсотків, пише Reuters

До зазначеного терміну бренд вироблятиме більше напоїв у скляних та підлягаючих переробці пластикових пляшках. У 2020 році на частку такої продукції припадало 16 відсотків, а більшу частину (90 відсотків) багаторазової упаковки було зібрано та перероблено.

Однак у Greenpeace розкритикували Coca-Cola за недостатньо амбітні цілі боротьби з кризою пластикових відходів. Екологи закликали компанію збільшити зобов'язання та наростити частку безпечної для планети упаковки до 50 відсотків до 2030 року.

«Вперше великий бренд бере на себе зобов'язання щодо повторного використання упаковки, і іншим брендам давно пора зробити те ж саме, щоб ми могли досягти низьковуглецевої та безвідходної економіки, якої відчайдушно потребують наша планета, спільноти та клімат», – заявив керівник глобального проєкту з пластику в американському відділенні Greenpeace.

У грудні 2021 року організація Break Free From Plastic у своєму звіті назвала Coca-Cola світовим лідером із забруднення планети пластиком. Сміття від продукції компанії виявили у 51 із 55 країн. Фахівці спрогнозували, що виробництво шкідливого пластику може подвоїтися до 2030 року та потроїтися до 2050-го. Корпорації стверджують, що прагнуть вирішити проблему забруднення пластиком, але натомість продовжують викидати тонни упаковок.

У січні 2022 року Coca-Cola, Nestle, Unilever та інші міжнародні бренди підписали спільну заяву, в якій закликали скоротити виробництво пластику у світі задля запобігання катастрофічним наслідкам кризи відходів. Конкретні заходи вирішення проблеми обговорять на Асамблеї ООН з навколишнього середовища, яка відбудеться у лютому та березні 2022 року.