Цього року 17 кримчан отримали вирок за відмову від служби в армії РФ



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Російська армія в 2014 році захопила український Крим

Всього з 2014 року в російську армію було незаконно призвано близько 18 900 жителів Криму, включаючи Севастополь

З початку року в окупованому Криму було порушено 20 кримінальних справ за ухилення від військової служби. 17 осіб вже отримали вирок.

Про це в Facebook повідомляє «Крымская правозащитная группа».

«У 2019 році було порушено 20 нових кримінальних справ за ст. 328 КК РФ за ухилення від військової служби в Збройних силах РФ. В 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді. Тільки в липні винесено 5 вироків за цією статтею», - інформує правозахисний сайт.

Всього за час окупації Криму Росією таких справ стосовно кримчан було відкрито, як мінімум 69.

Кримська правозахисна група повідомляє, що цієї весни в Криму пройшла 9-я призовна кампанія, в рамках якої заявлено про призов 3400 осіб, в тому числі з Криму - 2800, з Севастополя - 600.

Всього з 2014 року в російську армію було незаконно призвано близько 18 900 жителів Криму, включаючи Севастополь.

Кримська правозахисна група (КПГ) нагадує, що призов кримчан до армії РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права.