Цього року 17 кримчан отримали вирок за відмову від служби в армії РФ
Всього з 2014 року в російську армію було незаконно призвано близько 18 900 жителів Криму, включаючи Севастополь
З початку року в окупованому Криму було порушено 20 кримінальних справ за ухилення від військової служби. 17 осіб вже отримали вирок.
Про це в Facebook повідомляє «Крымская правозащитная группа».
«У 2019 році було порушено 20 нових кримінальних справ за ст. 328 КК РФ за ухилення від військової служби в Збройних силах РФ. В 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді. Тільки в липні винесено 5 вироків за цією статтею», - інформує правозахисний сайт.
Всього за час окупації Криму Росією таких справ стосовно кримчан було відкрито, як мінімум 69.
Кримська правозахисна група повідомляє, що цієї весни в Криму пройшла 9-я призовна кампанія, в рамках якої заявлено про призов 3400 осіб, в тому числі з Криму - 2800, з Севастополя - 600.
Всього з 2014 року в російську армію було незаконно призвано близько 18 900 жителів Криму, включаючи Севастополь.
Кримська правозахисна група (КПГ) нагадує, що призов кримчан до армії РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права.