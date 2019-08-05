Могильов каже, що перед анексією Криму не помічав проросійських настроїв



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Колишній прем'єр Криму запевняє, що силовики готові були провести антитерористичну операцію на півострові в період анексії, але не було команди з Києва

«Аксьонов на той момент ніякої сили не мав», - зазначив колишній прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов

Колишній прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов стверджує, що «не помітив» посилення проросійських настроїв у Криму напередодні російської анексії півострова навесні 2014 року.

Про це він заявив в інтерв'ю Крим.Реалії.

На питання, чи не помітив він напередодні анексії півострова якихось змін у поведінці на той момент депутата Верховної Ради АРК Сергія Аксьонова і спікера парламенту Володимира Константинова, Могильов відповів: «Абсолютно. Була звичайна робоча обстановка».

Екс-прем'єр Криму зовсім заперечує наявність проросійських настроїв на півострові в той період.

«Аксьонов на той момент ніякої сили не мав. Тому про якісь проросійські настрої або рухи... Якби вони з'явилися – я б відразу їх припинив. Їх не було взагалі», – стверджує Могильов.

Колишній прем'єр Криму запевняє, що силовики готові були провести антитерористичну операцію на півострові в період анексії, але не було команди з Києва.

Як відомо, Могильова, який обіймав посаду прем'єр-міністра Криму з листопада 2011 року, кримський парламент відправив у відставку 27 лютого 2014 року. Тоді ж кримські депутати ухвалили рішення про проведення «референдуму».

На початку 2014 року Могильов очолював кримську республіканську організацію «Партії регіонів», а на виборах президента України 2010 року – кримський штаб Віктора Януковича.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викликало на допит Могильова у справі про анексію Криму.