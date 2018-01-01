Цьогоріч Україна почне купувати газ у Росії

«Нафтогаз» планує імпортувати газ із двох напрямків

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2018 році закупить близько 4-5 млрд кубометрів газу у Росії та продовжить імпорт з європейського напрямку. Про це на прес-конференції заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв. «Ми як «Нафтогаз» плануємо імпортувати з двох напрямків. Ціна, яку



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«Нафтогаз» планує імпортувати газ із двох напрямків

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2018 році закупить близько 4-5 млрд кубометрів газу у Росії та продовжить імпорт з європейського напрямку. Про це на прес-конференції заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Ми як «Нафтогаз» плануємо імпортувати з двох напрямків. Ціна, яку зараз зобов'язаний встановити «Газпром», є дуже привабливою. Цим економічним бенефітом треба користуватися», - сказав він.

Коболєв пояснив, що з 2018 року «Нафтогаз» має купувати 4-5 млрд кубометрів газу у російського «Газпрому».

Водночас він не назвав дату відновлення поставок з РФ.

Як відомо, «Нафтогаз України» з кінця 2015 року не постачав газ з Росії.

Як повідомляв «Главком», 22 грудня НАК «Нафтогаз України» заявила про перемогу в Стокгольмському арбітражі у справі щодо контракту на постачання газу по всіх спірних питаннях.

За даними компанії, арбітражний суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму $56 млрд.

Крім того, «Нафтогаз» домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів більш ніж в 10 разів відповідно його фактичних потреб в імпорті газу.

Російський «Газпром» не планує оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо спору з українським «Нафтогазом».

Згодом президент Петро Порошенко заявив, що Україна готова відновити закупівлі газу у Росії за умови його дешевизни та прозорості укладення відповідних договорів.

Джерело: Укрінформ