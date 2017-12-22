«Газпром» не оскаржуватиме рішення Стокгольмського арбітражу

22 грудня арбітражний суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму $56 млрд

Російський «Газпром» не планує оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо спору з українським «Нафтогазом». [READ_MORE] Про це заявив журналістам заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв, передає ТАСС. «Там нічого нового немає. Рішення арбітражу набуло чинності.



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22 грудня арбітражний суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму $56 млрд

Російський «Газпром» не планує оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо спору з українським «Нафтогазом».

Про це заявив журналістам заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв, передає ТАСС.

«Там нічого нового немає. Рішення арбітражу набуло чинності. Навіщо?», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде холдинг оскаржувати рішення суду.

Як повідомляв «Главком», 22 грудня НАК «Нафтогаз України» заявила про перемогу в Стокгольмському арбітражі у справі щодо контракту на постачання газу по всіх спірних питаннях.

За даними компанії, арбітражний суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму $56 млрд.

Крім того, «Нафтогаз» домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів більш ніж в 10 разів відповідно його фактичних потреб в імпорті газу.