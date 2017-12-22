  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Газпром» не оскаржуватиме рішення Стокгольмського арбітражу

    22 грудня арбітражний суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму $56 млрд
    Російський «Газпром» не планує оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо спору з українським «Нафтогазом». [READ_MORE] Про це заявив журналістам заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв, передає ТАСС. «Там нічого нового немає. Рішення арбітражу набуло чинності.
    • Сьогодні, 15:39
    • Розсилка

    22 грудня арбітражний суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму $56 млрд

    Російський «Газпром» не планує оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо спору з українським «Нафтогазом».

    Читайте також

    Про це заявив журналістам заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв, передає ТАСС.

    «Там нічого нового немає. Рішення арбітражу набуло чинності. Навіщо?», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде холдинг оскаржувати рішення суду.

    Як повідомляв «Главком», 22 грудня НАК «Нафтогаз України» заявила про перемогу в Стокгольмському арбітражі у справі щодо контракту на постачання газу по всіх спірних питаннях.

    За даними компанії, арбітражний суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму $56 млрд.

    Крім того, «Нафтогаз» домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів більш ніж в 10 разів відповідно його фактичних потреб в імпорті газу.

    Водночас у російському «Газпромі» заявили, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма 22 грудня зобов'язав НАК «Нафтогаз України» сплатити на користь «Газпрому» суму простроченої заборгованості за постачання газу в розмірі $2,019 млрд.

    «Нафтогаз» судиться з «Газпромом» з 2014 року з двох великих питань - ціни на російський природний газ і транзит газу.

    В обох випадках російська сторона подавав зустрічні позови до України. Сукупна сума позовних вимог НАК «Нафтогаз України» до «Газпрому» понад $42,5 млрд, зустрічних вимог «Газпрому» – $47,1 млрд.

     

    Читайте також
    суд газ Нафтогаз України Газпром ціни транзит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ