«Газпром» не оскаржуватиме рішення Стокгольмського арбітражу
- Сьогодні, 15:39
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22 грудня арбітражний суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму $56 млрд
Російський «Газпром» не планує оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо спору з українським «Нафтогазом».
Про це заявив журналістам заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв, передає ТАСС.
«Там нічого нового немає. Рішення арбітражу набуло чинності. Навіщо?», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде холдинг оскаржувати рішення суду.
Як повідомляв «Главком», 22 грудня НАК «Нафтогаз України» заявила про перемогу в Стокгольмському арбітражі у справі щодо контракту на постачання газу по всіх спірних питаннях.
За даними компанії, арбітражний суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму $56 млрд.
Крім того, «Нафтогаз» домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів більш ніж в 10 разів відповідно його фактичних потреб в імпорті газу.
«Нафтогаз» судиться з «Газпромом» з 2014 року з двох великих питань - ціни на російський природний газ і транзит газу.
В обох випадках російська сторона подавав зустрічні позови до України. Сукупна сума позовних вимог НАК «Нафтогаз України» до «Газпрому» понад $42,5 млрд, зустрічних вимог «Газпрому» – $47,1 млрд.