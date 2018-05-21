  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Цукерберг завтра виступить у Європарламенті щодо витоку даних у Facebook

    • Розсилка
    <figcaption class="article-head-img-descr">Марк Цукерберг в Сенаті США</figcaption> <div></div>
    Марк Цукерберг в Сенаті США

    Слухання будуть відкритими, з можливістю трансляції засідання

    Слухання про витік персональних даних користувачів Фейсбук пройдуть в Європарламенті завтра, 22 травня. У них візьме участь глава компанії Марк Цукерберг.

    Читайте також

    Слухання будуть відкритими, з можливістю трансляції засідання, - повідомив голова Європарламенту Антоніо Таяні. Раніше Марк Цукерберг пропонував провести засідання в закритому режимі.

    «Наші громадяни заслуговують на повне і детальне пояснення» - додав він.

    Таяні назвав згоду Цукерберга виступити у Європарламенті кроком у правильному напрямку для відновлення довіри.

    Президент Європарламенту Антоніо Таяні неодноразово направляв Цукербергу запрошення з'явитися перед євродепутатами, але той поки відмовлявся.

    Соцмережа вирішила замість Цукерберга відправити на слухання віце-президента Facebook Джоела Каплана, але парламентарі «делікатно відмовились». Речник Таяні Карло Корацца заявив, що їм «потрібен тільки засновник Facebook».

    Як відомо, британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.

    Раніше Facebook визнав витік даних 87 мільйонів користувачів.

    Правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica в рамках розслідування отримання доступу до даних користувачів Facebook.

    Нагадаємо, 10 квітня Марк Цукерберг дав свідчення на слуханні в Сенаті США і вибачився за витік конфіденційних даних.

    Цукерберг заявив, що понад 20 тисяч працівників компанії будуть працювати над безпекою та аналізом контенту соціальної мережі.

    Водночас, за даними соцопитування, скандал з витоком даних у Facebook не вплинув на більшість користувачів.

     

    Читайте також
    США Європарламент скандал розслідування Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ