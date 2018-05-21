Цукерберг завтра виступить у Європарламенті щодо витоку даних у Facebook
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Слухання будуть відкритими, з можливістю трансляції засідання
Слухання про витік персональних даних користувачів Фейсбук пройдуть в Європарламенті завтра, 22 травня. У них візьме участь глава компанії Марк Цукерберг.
Слухання будуть відкритими, з можливістю трансляції засідання, - повідомив голова Європарламенту Антоніо Таяні. Раніше Марк Цукерберг пропонував провести засідання в закритому режимі.
«Наші громадяни заслуговують на повне і детальне пояснення» - додав він.
Таяні назвав згоду Цукерберга виступити у Європарламенті кроком у правильному напрямку для відновлення довіри.
Президент Європарламенту Антоніо Таяні неодноразово направляв Цукербергу запрошення з'явитися перед євродепутатами, але той поки відмовлявся.
Соцмережа вирішила замість Цукерберга відправити на слухання віце-президента Facebook Джоела Каплана, але парламентарі «делікатно відмовились». Речник Таяні Карло Корацца заявив, що їм «потрібен тільки засновник Facebook».
Як відомо, британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.
Раніше Facebook визнав витік даних 87 мільйонів користувачів.
Правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica в рамках розслідування отримання доступу до даних користувачів Facebook.
Нагадаємо, 10 квітня Марк Цукерберг дав свідчення на слуханні в Сенаті США і вибачився за витік конфіденційних даних.
Цукерберг заявив, що понад 20 тисяч працівників компанії будуть працювати над безпекою та аналізом контенту соціальної мережі.
Водночас, за даними соцопитування, скандал з витоком даних у Facebook не вплинув на більшість користувачів.