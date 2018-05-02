Cambridge Analytica почала процедуру банкрутства після скандалу із Facebook

Розголос у медіа зробив недоступними для нас усіх клієнтів та постачальників, заявили у компанії

Британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність. Згідно з прес-релізом, незабаром американські філії компанії також розпочнуть цю процедуру. «Незважаючи на незмінну впевненість компанії у тому, що



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Розголос у медіа зробив недоступними для нас усіх клієнтів та постачальників, заявили у компанії

Британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.

Згідно з прес-релізом, незабаром американські філії компанії також розпочнуть цю процедуру.

«Незважаючи на незмінну впевненість компанії у тому, що співробітники Cambridge Analytica діяли етично і законно, розголос у медіа зробив недоступними для нас усіх клієнтів та постачальників. Як результат, продовжувати керувати компанією та бізнесом більше неможливо», – заявили в компанії.

Раніше правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica в рамках розслідування отримання доступу до даних користувачів Facebook.

У середині квітня виконувач обов’язків генерального директора Cambridge Analytica Олександр Тайлер пішов у відставку, але не залишив компанію.

Нагадаємо, 10 квітня Марк Цукерберг дав свідчення на слуханні в Сенаті США і вибачився за витік конфіденційних даних.

Цукерберг заявив, що понад 20 тисяч працівників компанії будуть працювати над безпекою та аналізом контенту соціальної мережі.

Нещодавно виконавчий директор Facebook Шеріл Сендберг не виключила, що компанія може виявити нові відомості про витоки даних.

Раніше Facebook визнав витік даних 87 мільйонів користувачів.

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Джерело: Радіо Свобода