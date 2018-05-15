Facebook призупинив роботу 200 додатків через скандал з витоком даних

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Соцмережі «ще треба багато попрацювати, щоб знайти всі додатки, які могли зловживати даними людей в Facebook»

Соціальна мережа Facebook призупинила роботу близько 200 додатків, які мали доступ до великої кількості даних користувачів.

Про це повідомляє Reuters.

Роботу додатків зупинили під час першого етапу перегляду соцмережею програм, які мають доступ до великого обсягу інформації користувачів у відповідь на скандал з приводу консалтингової компанії Cambridge Analytica.

За словами представника соцмережі Айма Арчібонга, призупинили роботу додатків, щоб з'ясувати, чи зловживали вони отриманими даними.

«Ще треба багато попрацювати, щоб знайти всі додатки, які могли зловживати даними людей в Facebook - і це триватиме деякий час ... У нас великі команди експертів, які важко працюють як всередині компанії, так і за її межами над аналізом цих програм» - сказав Арчібонг.

Як відомо, британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.

Раніше Facebook визнав витік даних 87 мільйонів користувачів.

Правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica в рамках розслідування отримання доступу до даних користувачів Facebook.

Нагадаємо, 10 квітня Марк Цукерберг дав свідчення на слуханні в Сенаті США і вибачився за витік конфіденційних даних.

Цукерберг заявив, що понад 20 тисяч працівників компанії будуть працювати над безпекою та аналізом контенту соціальної мережі.

Водночас, за даними соцопитування, скандал з витоком даних у Facebook не вплинув на більшість користувачів.