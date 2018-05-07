Скандал з витоком даних у Facebook не вплинув на більшість користувачів – опитування

Половина респондентів заявила, що продовжує використовувати Facebook в тому самому обсязі, що й раніше

Більшість користувачів Facebook у США не перестали користуватися соцмережею, незважаючи на скандал із компанією Cambridge Analytica, яка могла отримати дані понад 87 мільйонів користувачів. Про це повідомляє Reuters. «Половина респондентів заявила, що продовжує використовувати Facebook в тому самому обсязі, що й раніше. Чверть опитаних



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Половина респондентів заявила, що продовжує використовувати Facebook в тому самому обсязі, що й раніше

Більшість користувачів Facebook у США не перестали користуватися соцмережею, незважаючи на скандал із компанією Cambridge Analytica, яка могла отримати дані понад 87 мільйонів користувачів.

Про це повідомляє Reuters.

«Половина респондентів заявила, що продовжує використовувати Facebook в тому самому обсязі, що й раніше. Чверть опитаних почала використовувати соцмережу більше», - йдеться в повідомленні.

Невеликий відсоток респондентів, що залишилися, заявив, що використовував соцмережу недавно або зовсім видалив свій акаунт.

Опитування Reuters/Ipsos проводилося онлайн англійською мовою по всій території Сполучених Штатів. Були зібрані відповіді 2194 дорослих, включаючи 1938 користувачів Facebook. Стандартна похибка вибірки 3%.

Як відомо, британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.

Раніше Facebook визнав витік даних 87 мільйонів користувачів.

Правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica в рамках розслідування отримання доступу до даних користувачів Facebook.

Нагадаємо, 10 квітня Марк Цукерберг дав свідчення на слуханні в Сенаті США і вибачився за витік конфіденційних даних.

Цукерберг заявив, що понад 20 тисяч працівників компанії будуть працювати над безпекою та аналізом контенту соціальної мережі.