Цукерберг виступить у Європарламенті з приводу витоку даних у Facebook

Президент Європарламенту назвав згоду Цукерберга виступити кроком у правильному напрямку для відновлення довіри

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг погодився виступити у Європарламенті для пояснень щодо скандалу з витоком персональних даних користувачів.

Про це у своєму Твіттері повідомив президент Європарламенту Антоніо Таяні.

«Засновник і директор Facebook прийняв наше запрошення і прибуде до Брюсселя якомога скоріше, сподіваюся, вже наступного тижня, щоб зустрітися з лідерами політичних груп і головою та доповідачем комітету громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ» - заявив Таяні.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb