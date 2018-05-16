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    Цукерберг виступить у Європарламенті з приводу витоку даних у Facebook

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    Засновник Facebook Марк Цукерберг
    Засновник Facebook Марк Цукерберг

    Президент Європарламенту назвав згоду Цукерберга виступити кроком у правильному напрямку для відновлення довіри

    Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг погодився виступити у Європарламенті для пояснень щодо скандалу з витоком персональних даних користувачів.

    Про це у своєму Твіттері повідомив президент Європарламенту Антоніо Таяні.

    «Засновник і директор Facebook прийняв наше запрошення і прибуде до Брюсселя якомога скоріше, сподіваюся, вже наступного тижня, щоб зустрітися з лідерами політичних груп і головою та доповідачем комітету громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ» - заявив Таяні.

    «Наші громадяни заслуговують на повне і детальне пояснення» - додав він.

    Таяні назвав згоду Цукерберга виступити у Європарламенті кроком у правильному напрямку для відновлення довіри.

    Президент Європарламенту Антоніо Таяні неодноразово направляв Цукербергу запрошення з'явитися перед євродепутатами, але той поки відмовлявся.

    Соцмережа вирішила замість Цукерберга відправити на слухання віце-президента Facebook Джоела Каплана, але парламентарі «делікатно відмовились». Речник Таяні Карло Корацца заявив, що їм «потрібен тільки засновник Facebook».

    Як відомо, британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.

    Раніше Facebook визнав витік даних 87 мільйонів користувачів.

    Правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica в рамках розслідування отримання доступу до даних користувачів Facebook.

    Нагадаємо, 10 квітня Марк Цукерберг дав свідчення на слуханні в Сенаті США і вибачився за витік конфіденційних даних.

    Цукерберг заявив, що понад 20 тисяч працівників компанії будуть працювати над безпекою та аналізом контенту соціальної мережі.

    Водночас, за даними соцопитування, скандал з витоком даних у Facebook не вплинув на більшість користувачів.

    Джерело: Європейська правда

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