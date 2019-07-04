ЦВК готується зняти з виборів Клюєва і партію Шарія - Найєм



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Підставою для зняття з виборів Клюєва стане лист глави МВС Арсена Авакова, повідомив нардеп Мустафа Найєм

Центральна виборча комісія вже підготувала проекти рішень про скасування реєстрації колишнього глави адміністрації Віктора Януковича Андрія Клюєва і партії Анатолія Шарія.

Про це повідомив у Facebook нардеп Мустафа Найєм.

«По Клюєву підставою для зняття з виборів стане лист глави МВС Арсена Авакова, а по партії Анатолія Шарія - документи надані в.о. глави СБУ Іваном Бакановим», - зазначив нардеп.

«Без цього рішення під загрозою стоїть друк бюлетенів для дострокових виборів до Верховної Ради - в разі помилки або зміни переліку політичних партій і кандидатів у поліграфкомбіната «Україна» не буде часу на виправлення бланків», - додав Найєм.

Нагадаємо, ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.

Стало відомо, що Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію щодо Клюєва, Кузьміна і Шарія.

3 липня тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту голови Верховної Ради України Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п’яти років.