Баканов зібрав нараду щодо запиту Парубія до СБУ через Клюєва й Шарія



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Тимчасовий керівник СБУ Іван Баканов

Зазначається, що СБУ у межах компетенції розпочала перевірку відповідних обставин

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту голови Верховної Ради України Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п’яти років. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ у Facebook.

Зазначається, що СБУ у межах компетенції розпочала перевірку відповідних обставин.

«Це суспільно чутливе й надзвичайно важливе питання, тому Служба вже сьогодні повідомить ЦВК про результати його опрацювання. Ми обов’язково поінформуємо громадськість про зміст цих матеріалів», - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомлялось, голова Верховної ради України Андрій Парубій подав запит до правоохоронних органів щодо екс-глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва, якого було зареєстровано кандидатом на вибори у Раду.

Також голова парламенту подав запит щодо блогера-пропагандиста Анатолія Шарія. Нещодавню реєстрацію Центральною виборчою комісією обох цих осіб у якості кандидатів у народні депутати на позачергові вибори Парубій назвав реваншем.

«Це - грубе порушення закону і справедливості. Адже є очевидним той факт, що вони останні п'ять років не перебували в Україні. Як голова Верховної ради невідкладно звертаюсь із запитом до Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про перебування цих осіб на території України, щоби отримати фактичні докази», - написав Парубій.

За його словами, це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їхню реєстрацію.

«Закон (про люстрацію, - ред.) має діяти. Шарій і Клюєв повинні бути зняті з реєстрації», - резюмував спікер парламенту.

Як повідомлялось, Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного Суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати України на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.