Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію щодо Клюєва, Кузьміна і Шарія



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Прессекретар Генпрокурора оприлюднила листи, які ГПУ надіслала Центрвиборчкому

Генеральна прокуратура України з моменту старту виборчої кампанії на запит Центральної виборчої комісії надала вичерпну інформацію про колишніх високопосадовців Андрія Клюєва та Рената Кузьміна. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прессекретар Генпрокурора Лариса Сарган.

«З моменту старту виборчої кампанії Генеральною прокуратурою на запит ЦВК було надано вичерпну інформацію про громадян А.Клюєва та Р.Кузьміна», - вказала Сарган.

У випадку із ексголовою АП Януковича Верховний суд України, нагадала вона, «двічі виніс рішення про реєстрацію ЦВК Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу, що і було вчора зроблено».

Щодо колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна, вела далі Сарган, то «ще 20 червня 2019 року на ім’я заступника Голови ЦВК Є.Радченка було направлено лист за підписом заступника генерального прокурора, в якому було вказано про розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього заступника та першого заступника генерального прокурора України, заступника Секретаря РНБОУ Р.Р. Кузьміна у вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за скоєння яких законом передбачено покарання у виді позбавленні волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна».

«У листі також вказано, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місце перебування Р.Кузьміна на території України не виявилося можливим», - зазначила прес-секретар Генпрокурора.

Натомість постановами заступника Генпрокурора, з її слів, підозрюваного оголошено в розшук, проведення якого доручено Національній поліції та СБУ.

«Також, за даними правоохоронних органів, Кузьмін з метою уникнення кримінальної відповідальності міг переховуватися від органів досудового розслідування не тільки на тимчасово окупованій території АР Крим, а й на території Російської Федерації. Проте цей «кандидат» тихо зареєстрований кандидатом за списком однієї з партій і лишися поза увагою як ЗМІ, так і активістів», - заявила Сарган.

«Нагадаю, що норму закону про обов’язковість проживання протягом останніх п’яти років на території України порушив іще один кандидат - М.Саакашвілі. Більше того, громадянство України ним було набуте 26.05.2015, і втратив громадянство він був 26.07.2017 р. А проживання за межами України у період з 12.02.2018 по 29.05.2019 р.», - зауважила вона.

Проте, за її словам, «не дивлячись на очевидні факти, він також був зареєстрований кандидатом народні депутати України за партійним списком».

«Щодо зареєстрованого кандидата А.Шарія, то судом було встановлено, що Шарій отримав у Республіці Литва статус політичного біженця. З 27 лютого 2014 року за повідомленням Робочого апарату Укрбюро Інтерполу міжнародний розшук Шарія було припинено у зв'язку зі встановленням місця перебування розшукуваного на території Королівства Нідерланди», - вказала Сарган.