«Сепарам не місце в Раді»: на Майдані у Києві протестують проти Клюєва та Шарія (фото)



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Акція на Майдані у Києві, 2 липня

На акцію прибули декілька сотень мітингувальників, серед них є народний депутат Мустафа Найєм

На Майдані Незалежності у Києві ввечері 2 липня проходить акція протесту, на яку зібралися активісти, які виступають проти реєстрації кандидатами у народні депутати проросійського відеоблогера Анатолія Шарія та ексглави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва.

Учасники акції прийшли з плакатами «Терпіти більше не можна», «Сепарам не місце в Раді».

На акцію прибули декілька сотень мітингувальників, серед них є народний депутат Мустафа Найєм.

Нагадаємо, волонтер та громадський активіст Роман Сініцин розмістив у соцмережі інформацію про те, що активісти вийдуть ввечері 2 липня на Майдан Незалежності у Києві на акцію протесту проти рішення ЦВК, яка зареєструвала кандидатами в депутати на вимогу суду російського пропагандиста Анатолія Шарія та соратника Януковича Андрія Клюєва.

До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.