Опоблок зазнав «непоправної» втрати. ЦВК не пустила на вибори одіозного Кацубу, підозрюваного у корупції



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Сергій Кацуба. Фото з відкритих джерел

Кандидат не зміг підтвердити факту проживання в Україні протягом останніх п’яти років

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Сергія Кацуби, включеного до списку партії «Опозиційний блок» під № 23 на позачергових виборах народних депутатів України 21 червня 2019 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову ЦВК від 26 червня.

ЦВК отримала інформацію щодо перетину державного кордону України Сергієм Кацубою, яку надала Державна прикордонна служба 23 червня 2019 року. Зокрема, з 27 вересня 2015 року до 25 січня 2016 року разовий виїзд за кордон Кацуби становив 119 днів (понад 90 днів у період з 21 липня 2015 року до 21 липня 2016 року), а протягом періоду з 8 червня 2016 року до 1 травня 2019 року тривалість його перебування за межами України становила 1056 днів (понад 180 днів кожного року в період з 21 липня 2016 року до 21 липня 2019 року).

Дані з сайту ЦВК

Після цього ЦВК звернулася до представника Опоблоку з правом дорадчого голосу з вимогою надати пояснення щодо обставин, які обумовили тривале (понад 90 днів) перебування Сергія Кацуби за кордоном, а також надати належним чином засвідчені документи для підтвердження такого перебування.

Однак з пояснень Кацуби, які надійшли до Центральної виборчої комісії 25 червня та матеріалів, наявних у Центральній виборчій комісії, вбачається, що цей кандидат не дотримався вимоги Конституції та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Додамо, що Опозиційний блок висунув 225 кандидатів у нардепи на виборчим списком.

Нагадаємо, що Сергій Кацуба був народним депутатом VII скликання від Партії регіонів.

2 жовтня 2015 року Печерський районний суд Києва за поданням МВС погодився на затримання і утримання під вартою братів Сергія та Олександра Кацуби. Їх звинувачували у злочинній змові з метою розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. За даними слідства, Олександр Кацуба зловживав службовим становищем в період його роботи на посаді заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» (2012-2014 роки), зокрема, підписав акти виконаних робіт на загальну суму майже в 285 млн грн за нібито проведені дослідження нафтогазових родовищ у шельфі Чорного моря. Кошти перерахували ТОВ «Універсальне комерційне товариство», яке за підсумками перевірки виявилося фіктивною компанією, оформленою на підставну особу.

Правоохоронці впевнені, що організатором злочинної схеми був Сергій Кацуба, який займав пост заступника глави НАК «Нафтогаз України» до 2012 року. А її реалізацією займався Олександр Кацуба, який згодом зайняв його місце.