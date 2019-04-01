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    НАТО не буде коментувати вибори в Україні до другого туру

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    Єнс Столтенберг&nbsp;не дав прямої відповіді, чи очікується зустріч у форматі НАТО-Україна під час ювілейного саміту Альянсу&nbsp; - НАТО не буде коментувати вибори в Україні до другого туру
    Єнс Столтенберг не дав прямої відповіді, чи очікується зустріч у форматі НАТО-Україна під час ювілейного саміту Альянсу 

    Столтенберг зауважив, що союзники по НАТО визнають євроатлантичні прагнення України, і саме тому надають їй допомогу у здійсненні реформ та у розвитку сектору безпеки й оборони

    Вибори є нормальною демократичною процедурою для НАТО та для всіх країн-союзниць, але коментувати вибори в Україні буде можливим після їх завершення, тобто, після результатів другого туру.

    Про це у понеділок у Брюсселі на прес-конференції заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Укрінформ».

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    «Щодо виборів в Україні – вибори тривають. Сьогодні зарано коментувати підсумки виборів, тому що попереду – другий тур. В НАТО, і в країнах-членах, вибори відбуваються постійно. Важливо, щоб вони були вільними і справедливими. Тож, варто зараз дочекатися другого туру виборів в Україні перед тим, як робити висновки», - сказав керівник НАТО.

    Він не дав прямої відповіді, чи очікується зустріч у форматі НАТО-Україна під час ювілейного саміту НАТО з відзначення 70-річчя Альянсу у Лондоні у грудні поточного року.

    «Це буде зустріч лідерів НАТО, присвячена 70-й річниці Альянсу. Ми обрали Лондон для такої зустрічі, тому що саме у цьому місті розміщувалася перша штаб-квартира НАТО. Але це буде дуже коротка зустріч», - сказав Єнс Столтенберг.

    Коментуючи розвиток відносин з Україною, він зауважив, що союзники по НАТО визнають євроатлантичні прагнення України, і саме тому надають їй допомогу у здійсненні реформ та у розвитку сектору безпеки й оборони. За його словами, Україні варто зосередити увагу саме на продовженні реформ, на вдосконаленні безпекових структур та демократичних інституцій, включаючи боротьбу з корупцією.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.34%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.02%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.28%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.54%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.02%
    • Смешко Ігор Петрович
      5.96%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.34%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.29%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.64%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.61%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.56%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.23%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.18%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    У свою чергу у Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні заявили, що перший тур виборів президента України був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.

    Також з'явилась реакція світових ЗМІ на вибори в Україні.

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