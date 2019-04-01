НАТО не буде коментувати вибори в Україні до другого туру
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Столтенберг зауважив, що союзники по НАТО визнають євроатлантичні прагнення України, і саме тому надають їй допомогу у здійсненні реформ та у розвитку сектору безпеки й оборони
Вибори є нормальною демократичною процедурою для НАТО та для всіх країн-союзниць, але коментувати вибори в Україні буде можливим після їх завершення, тобто, після результатів другого туру.
Про це у понеділок у Брюсселі на прес-конференції заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Укрінформ».
«Щодо виборів в Україні – вибори тривають. Сьогодні зарано коментувати підсумки виборів, тому що попереду – другий тур. В НАТО, і в країнах-членах, вибори відбуваються постійно. Важливо, щоб вони були вільними і справедливими. Тож, варто зараз дочекатися другого туру виборів в Україні перед тим, як робити висновки», - сказав керівник НАТО.
Він не дав прямої відповіді, чи очікується зустріч у форматі НАТО-Україна під час ювілейного саміту НАТО з відзначення 70-річчя Альянсу у Лондоні у грудні поточного року.
«Це буде зустріч лідерів НАТО, присвячена 70-й річниці Альянсу. Ми обрали Лондон для такої зустрічі, тому що саме у цьому місті розміщувалася перша штаб-квартира НАТО. Але це буде дуже коротка зустріч», - сказав Єнс Столтенберг.
Коментуючи розвиток відносин з Україною, він зауважив, що союзники по НАТО визнають євроатлантичні прагнення України, і саме тому надають їй допомогу у здійсненні реформ та у розвитку сектору безпеки й оборони. За його словами, Україні варто зосередити увагу саме на продовженні реформ, на вдосконаленні безпекових структур та демократичних інституцій, включаючи боротьбу з корупцією.
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У свою чергу у Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні заявили, що перший тур виборів президента України був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.
Також з'явилась реакція світових ЗМІ на вибори в Україні.