ЦВК подякувала за громадський резонанс у справі реєстрації Клюєва та Шарія



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Радченко попросив «не робити винною ЦВК»

Голова ЦВК України вдячна громадським активістам, які протестували проти реєстрації кандидатами глави АП Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія.

Про це заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

«Коли приймалося рішення про скасування реєстрації панів Клюєва та Шарія, Центральна виборча комісія кілька разів, починаючи від голови комісії, закінчуючи членами комісії, говорила і дякувала громадськості за уважність і суспільний резонанс», - сказав Радченко.

Однак, він попросив «не робити винною ЦВК».

«Тільки в мене є одне єдине прохання та застереження — не треба робити винною Центральну виборчу комісію. ЦВК, на жаль чи на щастя, не наділена ні функціями слідства, ні функціями дізнання, не може здійснювати оперативно-розшукову діяльність», - сказав Радченко.

Нагадаємо, що 3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію у народні депутати чиновника часів Януковича Андрія Клюєва. За інформацією державних і правоохоронних органів, тривалість перебування Клюєва за межами України становила 9 днів у період з 1 до 11 січня 2014 року, додаткових відомостей стосовно перетину державного кордону України з 1 січня 2014 року не виявлено.

3 липня Центральна виборча комісія скасувала і реєстрацію кандидатом у депутати блогера Анатолія Шарія.

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Джерело: Громадське