ЦВК просить врегулювати законодавство щодо місцевих виборів та воєнного стану



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ЦВК скасувала місцеві вибори в 10 областях через воєнний стан

Центральна виборча комісія 30 листопада звернулася до парламенту та уряду з проханням терміново врегулювати питання заборони проведення місцевих виборів через введення воєнного стану.

Про це йдеться у відповідній постанові ЦВК.

Комісія звернулася до Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо невідкладного законодавчого врегулювання питань, які виникли у зв’язку із забороною проведення виборів до органів місцевого самоврядування унаслідок введення воєнного стану.

Також ЦВК рекомендувала тервиборчкомам Вінницької, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, у яких введено воєнний стан, забезпечити неухильне дотримання вимог закону про правовий режим воєнного стану щодо заборони проведення виборів з 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14-00 26 грудня 2018 року.

Крім того, тервиборчкомам у вказаних областях України, які станом на 26 листопада 2018 року займались підготовкою та проведенням місцевих виборів, рекомендовано припинити таку діяльність.

Центральна виборча комісія 29 листопада нагадала про заборону проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах 10 областей України через введення в них воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія звернулася до учасників виборчого процесу із попередженням про те, що місцеві вибори, заплановані в областях, де запровадили воєнний стан, не відбудуться.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.