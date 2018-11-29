ЦВК скасувала місцеві вибори в 10 областях через воєнний стан



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Питання призначення місцевих виборів у вказаних областях вирішуватиметься після припинення чи скасування воєнного стану

Центральна виборча комісія звернулася до учасників виборчого процесу із попередженням про те, що місцеві вибори, заплановані в областях, де запровадили воєнний стан, не відбудуться.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

У ЦВК нагадали про першу частину статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», яка забороняє проведення виборів в умовах воєнного стану.

Оскільки в усіх десяти областях з воєнним станом на період його дії були заплановані перші та додаткові, а також проміжні та повторні місцеві вибори, ці голосування не відбудуться вчасно.

«Питання призначення місцевих виборів у вказаних областях вирішуватиметься суб’єктами їх призначення в порядку, визначеному законодавством України, після припинення чи скасування воєнного стану», — наголосили в ЦВК.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.