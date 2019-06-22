ЦВК зареєструвала список «Самопомочі»



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Станом на 22 червня ЦВК зареєструвала 1 313 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 10 політичних партій

22 червня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Під час сьогоднішнього засідання Комісія зареєструвала 153 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

А саме:

93 – політичної партії «Обʼєднання Самопоміч»;

60 – політичної партії «Неалежність».

Таким чином, всього станом на 22 червня ЦВК зареєструвала 1 313 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 10 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Як повідомляв «Главком», Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».