Мажоритарка-2019. Хто псує життя одіозним Третьякову та Микитасю



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ЦВК закрила доступ на вибори двійникам впливових політиків

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації на позачергових парламентських виборах ряду громадян, прізвища та ініціали яких є ідентичними нинішнім народним обранцям, котрі повторно балотуються на виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані ЦВК. Наприклад, уже за бортом залишилися двійники діючих нардепів Лопушанського, Балоги, Гончаренка, Микитася…

Документи на реєстрацію у 125 виборчому окрузі Львівської області подав Андрій Йосипович Лопушанський. Натомість претензії ЦВК полягали у тому, що цей громадянин не подав заяви про самовисування із зобов’язанням у разі обрання народним депутатом України припинити діяльність, яка несумісна з мандатом народного депутата. Ця формальність послужила для відмови в реєстрації.

Разом з тим, у 125 окрузі балотується діючий народний депутат Андрій Ярославович Лопушанський. У 2014 році він обрався у цьому окрузі як самовисуванець, отримавши 32,12% підтримки. Потім у Верховній Раді приєднався до фракції «Блок Петра Порошенка».

В останні дні реєстрації документи в ЦВК направив Іван Іванович Балога. Він планував іти самовисуванцем у 70 окрузі Закарпатської області. Однак в автобіографії потенційний кандидат не вказав відомостей щодо свого громадянства із зазначенням часу проживання на території України, громадської роботи (у тому числі на виборних посадах), партійності, наявності чи відсутності судимості. Тому ЦВК відмовила в реєстрації.

При цьому у 70 виборчому окрузі вже балотується Іван Іванович Балога, більш відомий як народний депутат. Його висунула партія «Єдиний центр», яку очолює його рідний брат і колишній керівник Секретаріату президента Ющенка Віктор Балога. На позачергових парламентських виборах-2014 Іван Балога обрався самовисуванцем від 73 округу Закарпатської області.



11 червня ЦВК зареєструвала у 206 окрузі Чернігівської області повного тезку народного депутата, скандального забудовника Максима Вікторовича Микитася. У своїх даних він вказав, що тимчасово не працює і проживає в Одесі. Вже 19 червня кандидат у депутати написав заяву про відмову балотуватися, яку задовольнила ЦВК і скасувала його реєстрацію.

Водночас 21 червня кандидатом у народні депутати у 206 окрузі було зареєстровано нинішнього обранця з групи «Воля народу» Максима Вікторовича Микитася.

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Він балотується як самовисуванець.

Ще одна «нейтралізація» двійника відбулася 137 окрузі Одеської області. Тут балотується самовисуванець і народний депутат, заступник голови фракції БПП Олексій Олексійович Гончаренко. 15 червня ЦВК зареєструвала кандидатом у цьому окрузі водія станції швидкої медичної допомоги Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини Олександра Васильовича Гончаренка. Однак того ж дня він написав заяву про відмову від балотування. Її було задоволено і скасовано реєстрацію.

Проте в окрузі залишився ще один «клон» Сергій Олександрович Гончаренко. Він працює директором ТОВ «Укрбудінвест Компані» у Дніпропетровській області.

Варто зауважити, що в 137 окрузі також балотується діючий народний депутат Леонід Клімов. У 2014 році він переграв на окрузі висуванця БПП і потрапив до парламенту.

Справжню війну клонам оголосив заступник голови фракції БПП, одіозний нардеп Олександр Третьяков. У 2014 році на позачергових виборах до Верховної Ради він як висуванець партії Порошенка у 219 окрузі Києва переміг ставленика ВО «Батьківщина» Володимира Бондаренка.

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Нині ж у потенційного кандидата у нардепи виникли інші складнощі. Спочатку 14 червня ЦВК залишила за бортом двох однофамільців політика і рідних братів Павла Вячеславовича Третякова і Олександра В’ячеславовича Третякова, котрі подали документи на реєстрацію у 219 окрузі. Однак обоє допустилися помилок - не подали заяв про самовисування із зобов’язанням у разі обрання народним депутатом України припинити діяльність чи скласти представницький мандат. Це стало підставою, щоб ЦВК відмовила їм у реєстрації.

18 червня нардеп Олександр Третьяков під час подачі документів на реєстрацію у 219 окрузі зустрів в коридорах ЦВК братів Третякових. Виявилося, що вони повторно готували документи для участі у виборах.

«Обидва (Третякових - «Главком») народились в Іркутську, живуть на Троєщині в одному будинку у квартирах поряд. Ці брати живуть настільки дружно, що вирішили балотуватися на одному окрузі, як вони самі мені сказали, - щоб підтримувати один одного! А якщо без іронії, то цій виборчій технології багато років і розрахована вона виключно на неуважність виборців. Я пройшов багато виборчих кампаній і мене давно не дивують подібні дії конкурентів. Переконаний, що це тільки початок: очевидно, що брудні методи і чорний піар проти мене ще буде використовуватися неодноразово. Зі свого боку вважаю, що людей, які використовують брудні технології, які дали «клонам» чималі гроші на заставу, дали юристів для супроводу і т.д. - не повинно бути в парламенті», - написав у Фейсбуці одіозний політик.

Нардеп Третьяков обурився, що клонують вже не тільки кандидатів, але й мімікрують під назви рейтингових політичних сил. За його даними, на реєстрацію у 219 окрузі подав документи Віктор Колбун, голова громадської організації «Слуга народу Святошин».

Водночас «легітимним» слугою по цьому окрузі йде громадський діяч і ресторатор Микола Тищенко, висунутий президентською силою «Слуга народу».

Віталій Тараненко, для «Главкома».