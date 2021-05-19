ЦВК знову визнала Вірастюка народним депутатом
На засіданні ЦВК склала новий протокол за результатами виборів
Центральна виборча комісія (ЦВК) України склала новий протокол щодо виборів народного депутата на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Згідно зі встановленими результатами, переможцем залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк. Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК.
«Враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування», – йдеться в повідомленні ЦВК у Facebook.
На засіданні ЦВК склала новий протокол за результатами виборів. Після визнання недійсним голосування на шести дільницях голоси за кандидатів дещо змінилися:
- Василь Вірастюк – 14 811
- Олександр Шевченко – 13 942
- Руслан Кошулинський – 13 463
«Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, народним депутатом обрано Василя Вірастюка», – додали на засіданні ЦВК.
Нагадаємо, 5 травня Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу (Івано-Франківська область). Рішення прийняли одноголосно. За відповідне рішення проголосували 12 членів ЦВК, які брали участь у засіданні.
1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в 87 окрузі.
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