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    ЦВК знову визнала Вірастюка народним депутатом

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    Василь Вірастюк набрав 14811 голосів виборців - ЦВК знову визнала Вірастюка народним депутатом
    Василь Вірастюк набрав 14811 голосів виборців
    Фото з відкритих джерел

    На засіданні ЦВК склала новий протокол за результатами виборів

    Центральна виборча комісія (ЦВК) України склала новий протокол щодо виборів народного депутата на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Згідно зі встановленими результатами, переможцем залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк. Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК.

    «Враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування», – йдеться в повідомленні ЦВК у Facebook.

    На засіданні ЦВК склала новий протокол за результатами виборів. Після визнання недійсним голосування на шести дільницях голоси за кандидатів дещо змінилися:

    • Василь Вірастюк – 14 811
    • Олександр Шевченко – 13 942
    • Руслан Кошулинський – 13 463

    «Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, народним депутатом обрано Василя Вірастюка», – додали на засіданні ЦВК.

    Нагадаємо, 5 травня Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу (Івано-Франківська область). Рішення прийняли одноголосно. За відповідне рішення проголосували 12 членів ЦВК, які брали участь у засіданні.

    1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в 87 окрузі.

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    Теги: ЦВК вибори Закарпаття Руслан Кошулинський Олександр Шевченко Василь Вірастюк
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    ЦВК знову визнала Вірастюка народним депутатом