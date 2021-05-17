Арестович: вибори до Держдуми на Донбасі – підстава посилити санкції проти РФ

Залучення до участі в голосуванні на виборах до парламенту держави-агресора – це «кричуще, абсолютно безпардонне порушення міжнародного права»

Голосування мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на виборах до Держдуми РФ буде підставою не тільки для продовження санкцій відносно Росії, але і посилення їх.

Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

Він зазначив, що сам факт видачі російських паспортів українським громадянам, які проживають в ОРДЛО, вже є безумовним порушенням українського законодавства.

«А залучення до участі в голосуванні на виборах до парламенту держави-агресора – це кричуще, абсолютно безпардонне порушення міжнародного права. І воно, звичайно, так просто не пройде для Російської Федерації. І наша реакція буде, буде реакція міжнародних партнерів, світової спільноти. Думаю, такі дії є ще одним аргументом для збереження санкцій, а можливо, з посилення їх», – заявив Арестович.

Він додав, що питання залучення українських громадян до участі в російських виборах буде підійматися Україною на всіх рівнях.

«Безумовно, питання буде підійматися і в Тристоронній контактній групі, і нашим МЗС, і на рівні ОБСЄ, і на рівні ООН. Буде повний спектр реагування нашої дипломатії. Бо це грубе порушення суверенітету, прихильність до якого росіяни формально декларують, а на ділі його порушують», – підкреслив Олексій Арестович.

Як відомо, майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донбасу отримали російські паспорти.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.

Додамо, що жителів окупованого Донбасу хочуть примусити голосувати на виборах до Держдуми Росії.

На початку травня пресцентр російського МВС прозвітував про 530 тисяч паспортів, розданих мешканцям на непідконтрольній українській владі території.