Вірастюк бурхливо відреагував на те, що його не зареєстрували нардепом

ЦВК відмовила Вірастюку в реєстрації депутатом Верховної Ради

Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом на 87 окрузі (Івано-Франківська область). Вірастюк вже відреагував на свою поразку в мережі Facebook.

Він нагадав, що постановою Великої Палати Верховного Суду скасовано протокол про результати виборів. У задоволенні інших вимог (а саме додаткових перевиборах на шести дільницях) відмовлено.

«Наразі це лише затягує виборчий процес! Законність усіх спірних питань була перевірена численними судовими спорами, порушень у діяльності комісій під час встановлення результатів не було! Проте, якимось чином, без жодного правового обґрунтування Верховний Суд прийняв таке рішення», – написав Вірастюк.

Він зазначив, що буде «захищати права, свободи та інтереси виборців усього округу 87, аби не дати узурпувати владу олігархічним групам, які не можуть ніяк заспокоїтись».

Нагадаємо, 1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в 87 окрузі.

Окрім того, Велика палата визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87. Як зазначається, таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

Отже, Велика палата частково задовольнила апеляційну скаргу суперника Вірастюка Олександра Шевченка на рішення Верховного Суду від 28 квітня.

Нагадаємо, на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. На другому місці – представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посів представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський (28,86%).

Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.