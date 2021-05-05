ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом

1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в 87 окрузі

За відповідне рішення проголосували 12 членів ЦВК, які брали участь у засіданні

Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу (Івано-Франківська область). Рішення прийняли одноголосно. За відповідне рішення проголосували 12 членів ЦВК, які брали участь у засіданні. Про це повідомляє «РБК-Україна».

«Враховуючи викладене, ЦВК постановляє встановити відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом згідно поданої ним заяви, зареєстрованій в ЦВК 27 квітня 2021 року», – зазначив заступник голови ЦВК Віталій Плукар.

Він пояснив, що 1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в 87 окрузі.

Плукар додав, що «станом на сьогодні, чистого юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає».

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський (28,86%).

Тим часом, партія «Слуга народу» вважає за необхідне перевірити всі заяви про порушення законодавства на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 Івано-Франківської області і, за необхідності, провести перерахунок голосів.